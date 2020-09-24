Yeni dijital platform Exxen nedir? Exxen ne demek? Exxen ne zaman açılıyor?

Netflix’in tüm dünyada izlenme rekorları kırmasının sonrasında dijital dünyaya olan yönelim arttı. Yapım şirketleri Netflix ile Blu TV gibi dijital platformlar için özel olarak dizi ve film fikirlerini oluşturmaya başladı. Televizyon ve sinemanın paralelinde internet üzerinden ilerleyen dünyaya bir hamlede TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’dan geldi.

Netflix ve Blu TV eş değerinde dijital bir yayın kuruluşu çalışmaları üzerinde yoğunlaştıklarını belirten ünlü televizyoncu platformunu sosyal medya hesabından tanıttı. Sosyal medya hesabından Exxen ile ilgili ilk detayları açıklayan başarılı isim heyecanını takipçileriyle paylaştı. Peki Exxen ismi nereden geliyor? Exxen platformunda hangi tür içerikler yer alacak? İşte Exxen’le ilgili merak edilen tüm detaylar...

EXXEN NE DEMEK? NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Exxen, Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital yayıncı platform olarak kamuoyuna duyuruldu. Yeni platformun isim babası ise ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programının da adını koyan ve bir dönem jüri üyeliği görevini üstlenen Ali Taran oldu. Reklamcı Ali Taran’ın önerisiyle Exxen adını alan platformun isminin anlamı henüz bilinmiyor. Ancak magazin kulislerinde Exxen’de genellikle yarışma programlarının yer alacağı konuşuluyor. Aynı zamanda Exxen platformunda belgeseller de bulunacak.

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen’in duyurulmasından sonra gözler Exxen ne zaman faaliyete geçecek sorusunun cevabına çevrildi. Exxen’in başlama tarihi için herhangi bir kesinlik söz konusu değilken; platformun sahibi ‘yakında beraberiz’ açıklaması yaptı.

