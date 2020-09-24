MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeni dijital platform Exxen nedir? Exxen ne demek? Exxen ne zaman açılıyor?

Yeni dijital platform Exxen nedir? Exxen ne demek? Exxen ne zaman açılıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Netflix’in tüm dünyada etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmasından sonra dijital platformlara olan ilgi artmaya başladı. Abonelik sistemine bağlı olarak dizi ve film izleme imkanı sunan Netflix’e Blu TV’nin ardından yeni bir rakip çıkmaya hazırlanıyor. Exxen ismiyle kurulacak yeni dijital platformun arkasında ise Acun Ilıcalı yer alıyor.

Yeni dijital platform Exxen nedir? Exxen ne demek? Exxen ne zaman açılıyor?

Netflix’in tüm dünyada izlenme rekorları kırmasının sonrasında dijital dünyaya olan yönelim arttı. Yapım şirketleri Netflix ile Blu TV gibi dijital platformlar için özel olarak dizi ve film fikirlerini oluşturmaya başladı. Televizyon ve sinemanın paralelinde internet üzerinden ilerleyen dünyaya bir hamlede TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’dan geldi.

Netflix ve Blu TV eş değerinde dijital bir yayın kuruluşu çalışmaları üzerinde yoğunlaştıklarını belirten ünlü televizyoncu platformunu sosyal medya hesabından tanıttı. Sosyal medya hesabından Exxen ile ilgili ilk detayları açıklayan başarılı isim heyecanını takipçileriyle paylaştı. Peki Exxen ismi nereden geliyor? Exxen platformunda hangi tür içerikler yer alacak? İşte Exxen’le ilgili merak edilen tüm detaylar...

EXXEN NE DEMEK? NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Exxen, Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital yayıncı platform olarak kamuoyuna duyuruldu. Yeni platformun isim babası ise ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programının da adını koyan ve bir dönem jüri üyeliği görevini üstlenen Ali Taran oldu. Reklamcı Ali Taran’ın önerisiyle Exxen adını alan platformun isminin anlamı henüz bilinmiyor. Ancak magazin kulislerinde Exxen’de genellikle yarışma programlarının yer alacağı konuşuluyor. Aynı zamanda Exxen platformunda belgeseller de bulunacak.

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Exxen’in duyurulmasından sonra gözler Exxen ne zaman faaliyete geçecek sorusunun cevabına çevrildi. Exxen’in başlama tarihi için herhangi bir kesinlik söz konusu değilken; platformun sahibi ‘yakında beraberiz’ açıklaması yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Yıllar sonra buluştular! İşte değişimleriYıllar sonra buluştular! İşte değişimleri
Kızının bikinili pozları gündem oldu! Herkes onu merak ettiKızının bikinili pozları gündem oldu! Herkes onu merak etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Smokin giydi! 'Gelini bul' notu olay oldu
Smokin giydi! 'Gelini bul' notu olay oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda! Yıldırım Mayruk kimdir?
Türkan Şoray’lı veda! Gözyaşlarını tutamadı
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan’ı İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi Hande Ünal’a evlenme teklifi etti!
Ünlü oyuncu sevgilisine evlenme teklifi etti!
Ünlü isimlerin cinsel hayatları ortaya saçıldı! İşte ünlülerin cinsel hayat sırları
Fantezileri ortaya saçıldı! 'Kimi arabada kimi seks koltuğunda...'
Aleyna Solaker yazın bitmesine üzüldü! Bikinili pozu olay oldu
Bikini pozlarıyla yaza veda etti
Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra buluştu! İşte değişimleri
Yıllar sonra buluştular! İşte değişimleri
Aleyna Çakır'ın annesi: 'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.