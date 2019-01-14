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Yeni doğan kardeşini kabullenmeyen çocuk sosyal medyayı salladı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

Yeni doğan kardeşini kabullenemeyen miniğin videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

YouTube'da Jordan Jeremias isimli hesaptan paylaşılan bir videoda yeni doğan kardeşini bir türlü kabullenmeyen minik çocuğun mutsuzluğu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Twitter'da yayılan videoya kullanıcılar esprili yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek sosyal medya Çocuk

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