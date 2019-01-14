Yeni doğan kardeşini kabullenmeyen çocuk sosyal medyayı salladı

YouTube'da Jordan Jeremias isimli hesaptan payla\u015f\u0131lan bir videoda yeni do\u011fan karde\u015fini bir t\u00fcrl\u00fc kabullenmeyen minik \u00e7ocu\u011fun mutsuzlu\u011fu sosyal medyada binlerce kez payla\u015f\u0131ld\u0131.\nTwitter'da yay\u0131lan videoya kullan\u0131c\u0131lar esprili yorumlar yapt\u0131.PARTNER\u00d6nce \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak denize girdi sonra da...Kanser hastas\u0131 Yunus'a b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizUfakl\u0131klar\u0131n diyalo\u011fu g\u00fcld\u00fcrd\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum