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Yeni doğum yapan Diletta Leotta eski formuna kavuştu! Spor salonundan paylaştı

27.10.2023 12:37 | Son Güncelleme:
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Can Yaman'dan ayrılan ardından Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta geçtiğimiz aylarda anne olma heyecanı yaşadı. İlk bebeğini kucağına alan ünlü isim doğumdan sonra kısa sürede eski formuna kavuştu. Ünlü spiker spor yaptığı anları paylaştı.

Bir dönem Can Yaman ile aşk yaşayan ünlü spor spikeri Diletta Leotta bu birlikteliğinin ardından, daha önce Beşiktaş forması da giyen Loris Karius ile yeni bir aşka yelken açtı.

Diletta Leotta 0

Kariyerine Newcastle United'da devam eden Karius'un spor muhabiri eşi Diletta Leotta geçtiğimiz aylarda anne olma heyecanı yaşadı. 32 yaşındaki Leotta doğumdan hemen sonra eski formuna kavuştu.

Diletta Leotta 1

Spor salonundan paylaşımlar yapan Diletta Leotta'nın doğum kilolarından hızla kurtulması dikkat çekti. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Diletta Leotta 2

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