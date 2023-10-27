Yeni doğum yapan Diletta Leotta eski formuna kavuştu! Spor salonundan paylaştı

Bir dönem Can Yaman ile aşk yaşayan ünlü spor spikeri Diletta Leotta bu birlikteliğinin ardından, daha önce Beşiktaş forması da giyen Loris Karius ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kariyerine Newcastle United'da devam eden Karius'un spor muhabiri eşi Diletta Leotta geçtiğimiz aylarda anne olma heyecanı yaşadı. 32 yaşındaki Leotta doğumdan hemen sonra eski formuna kavuştu.

Spor salonundan paylaşımlar yapan Diletta Leotta'nın doğum kilolarından hızla kurtulması dikkat çekti. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.