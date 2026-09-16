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Yeni dönem başladı: Google artık kaç yaşında olduğunuzu tahmin edecek

Google, çocukları ve gençleri daha iyi korumak amacıyla geliştirdiği yaş tahmini teknolojisini Türkiye’de devreye alıyor. Şirket, söz konusu teknolojinin, bir kullanıcının 18 yaşından büyük mü küçük mü olduğunu tahmin etmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Yeni dönem başladı: Google artık kaç yaşında olduğunuzu tahmin edecek
Enes Çırtlık

Google, çocuk ve genç kullanıcıların platformlarındaki güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım attı. Buna göre şirket, 15 Eylül'den itibaren, yaş tahmini teknolojisini Türkiye’de kullanıma sunuyor.

Google Blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

15 Eylül'den itibaren, çocukları ve gençleri platformlarımızda daha iyi korumak için teknolojiye, politikalara ve kaynaklara yaptığımız yatırımın en son halkası olan yaş tahmini teknolojisini Türkiye’de kullanıma sunuyoruz. Bu teknoloji, bir kullanıcının 18 yaşından büyük mü küçük mü olduğunu tahmin etmemize yardımcı oluyor; böylece 18 yaş altındaki kullanıcılar için varsayılan güvenlik korumalarını otomatik olarak devreye alabiliyoruz.

HATALI TAHMİN DÜZELTİLEBİLECEK

18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen kullanıcılarda YouTube'daki uyku vakti hatırlatıcıları gibi korumaları açıyor, Haritalar'da Zaman Çizelgesi'ni kapatıyor, tüm Google hizmetlerinde kişiselleştirilmiş reklamları ve Google Play'de yetişkinlere yönelik uygulamaları devre dışı bırakıyoruz. Bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunu hatalı şekilde tahmin edersek, kullanıcı yaşını düzeltme seçeneğine sahip oluyor; bunu resmi kimlik belgesinin fotoğrafını ya da bir selfie yükleyerek de yapabiliyor."

Yeni dönem başladı: Google artık kaç yaşında olduğunuzu tahmin edecek 1

KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

Google, bu güncellemenin, aileleri internette güvende tutmak için ebeveynler ve uzmanlarla sürdürdükleri çalışmaların bir devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Şirkete göre yaş tahmini teknolojisi, Türkiye'deki kullanıcılara önümüzdeki aylarda kademeli olarak sunulacak.

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