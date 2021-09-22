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Yeni evinde duvar kağıdının altında 45 yıllık mesajı keşfeden aile şaşkına döndü

22.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murphy ailesi, Lancashire’da satın aldıkları evlerin taşındıktan sonra tadilat işinine giriştiler. İlk işleri ise evin duvarlarının rengi değiştirmek oldu. Aile, evin duvar kağıdını soyduktan sonra gördüklerine inanamadılar. Mesajın sahibini bulmak için sosyal medyada duvarın görüntüsünü paylaştılar.

Yeni evinde duvar kağıdının altında 45 yıllık mesajı keşfeden aile şaşkına döndü

Evlerini dekore eden aile, duvar kağıtlarını soyduklarında zaman yolculuğunu anlatan ilginç bir şiirle karşılaştılar. Şiirin sonunda “Sana iyi günler dilerim, 1975 Eileen Walmsley” imzası eklenmişti. Yeni evlerindeki gizemli durumun ardından ise yazarın izini sürmeye karar verdiler. Mesajın altında imzalanan soyadının evin önceki sahibiyle aynı olduğunu fark ettiler. Eileen’in izini sürebilmek için duvarın fotoğrafını çeken ev sahibi bunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sonunda ise Eileen’e ulaşmayı başardı.

“ÇOCUKLUĞUMA GERİ DÖNDÜM”

45 yıllık mesaj

Şu anda 62 yaşında olan Eileen bu fotoğraf karesiyle beraber çocukluk yıllarına geri döndüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Şiiri yazdığı zamanı net olarak hatırlamadığını ifade eden Eileen, “14-15 yaşlarında olmalıyım. Yatak odasının dekore edileceğini duyduğumda bir şey yapmalıyım diye düşündüm. Zaman ve zaman yolculuğuyla hepimizin bağlantılı olduğunu düşünüyordum ve bir şiir yazmaya karar verdim” dedi. Ev sahibinin gönderdiği fotoğrafla büyük bir özlem yaşadığını ifade eden Eileen, çocukluk evini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

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