Yapışık ikiz olarak doğan kardeşler, 20 yıl önce ayrıldı! Hala bağlı uyuyorlar

20 yaşındaki Eman ve Sanchia Mowatt, 13 Eylül 2001'de dört ay erken, omurgalarının alt kısmında birleşik olarak doğdular. Henüz 3 aylıkken yapışık ikizler 16 saatlik riskli bir ameliyatın sonucunda ayrıldı. Bu ameliyat dünya çapında yalnızca iki denenmiş bir durumdu. İkiz kardeşlerin ameliyattan kurtulma şansları sadece yüzde 5 ila 25 arasındaydı. Ancak kardeşler mucizevi bir şekilde ameliyattan sağ çıkmayı başardı.

“HALA BİRBİRİMİZE ÇOK YAKINIZ”

İkizler 19 yaşındaki kız kardeşleri Damaris ile aynı evde yaşıyor. Doktorların beklentilerinin çok üzerinde bir iyileşme seyretmelerine rağmen ikizler küçük sağlık problemleri yaşıyor. Her ikisi de yürümek için koltuk denekleri kullanıyor ve Eman’ın bazı durumlarda şiddetli ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalyeye ihtiyacı oluyor. Sağlık sorunlarını anlatan Eman, “Her birimizin bir bacağı diğerinden kısa ve birleştiğimiz yerde oldukça zayıf bir tarafımız var. Çok fazla bacak spazmı yaşıyorum. Buna alıştık.” ifadelerini kullandı.

20 yıl öncesinde bedenlerinin ayrılmasına rağmen ikizler özellikle uyurken birbirine omurgadan bağlıymış gibi bir pozisyonu tercih ediyor. İkizler bu durumun kendileri için daha rahat ve huzurlu bir uykuyu ifade ettiğini söylüyor.



