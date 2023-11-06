Cinsel yakınlaşma için '2 bin dolar' ve '3 buluşma' şartları: Yeni flörtleşme kuralları viral oldu! Sosyal medya bu teknikleri konuşuyor

Sosyal medya üzerinden tanışıp flörtleşmek gitgide yaygınlaşıyor. Kovid-19 pandemisi ise 2020'lerin ilişkilerini önemli ölçüde değiştirdi. İlişkilerde tarafların birbirine yaklaşımlarını ekonomik koşullar da etkiliyor. Öyle ki, birçok kadın artık flörtleştiği erkek kendisi üzerinde belirli miktar para harcamadığı sürece fiziksel ve cinsel temastan dahi kaçınıyor. Sosyal medyanın gündemindeki yeni flört kuralları ses getirdi.

MYNET / DIŞ HABER

FLÖRTLEŞMEDE YENİ KURALLAR! 'CİNSEL YAKINLAŞMA' ŞARTI

İlişki uzmanı Jana Hocking, sosyal medyada gündem olan son teoriden bahsetti. Teoriye göre; kadınlar bir erkek kendisi için kayda değer miktarda para harcamadığı sürece cinsel yakınlaşmadan uzak duruyor.

"2 BİN DOLAR HARCAMADAN OLMAZ"

Hocking, news.com.au'da paylaştığı yazısında, söz konusu kural için 2 bin dolar rakamından söz etti. Kuralın kendisi üzerindeki etkisini ise "Bir erkek cebinden 2 bin dolar harcayacak miktarda buluşmak istiyorsa size yatırım yapıyor olma olasılığı yüksektir." sözleriyle dile getirdi.

'3 BULUŞMA' TEKNİĞİ

Bir başka kurala göre ise kimi kadınlar partneriyle en az 3 kez buluşmadan fiziksel temasa yanaşmıyor. Üçüncü buluşmaya dek her iki kişinin de ilişkiyi sürdürmekle ilgileneceği değerlendiriliyor. Jocking, söz konusu kuralı "Libidosu birkaç buluşma dayanabiliyorsa demek ki sahiplenen bir erkektir." ifadeleriyle açıkladı ve şunları ekledi:

"Bu kuralı sevmemin ikinci ve bence en önemli nedeni, çıplaklıkla dikkatimiz dağılmadan birlikte bu kadar zaman geçirmek, aslında tüm bu rahatsızlıkları güzel ve erken bir şekilde ortadan kaldırmamıza yardımcı olabilir."





