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Yeni Gelin 39. Yeni bölüm fragmanı: ŞirBar aşkı krizde mi? (38. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2018 15:10 | Son Güncelleme

Yeni Gelin 39. Yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Önümüzdeki bölümde de izleyicileri çılgın bir bölüm bekliyor. Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı 39. Bölümden pek çok komik ve farklı gelişmelerden sahneler barındırıyor. Dizinin yeni bölümünde Şirin ile Baran arasında büyük bir problem çıkacağı görülüyor. İşte Yeni Gelin 39. Yeni bölümden ilk detaylar...

Yeni Gelin 39. Yeni bölüm fragmanı: ŞirBar aşkı krizde mi? (38. son bölüm izle)

Show TV'nin sevilen komedi dizisi Yeni Gelin son bölümü ile izleyicileri güldürdü ancak 39. yeni bölüm fragmanı ile endişelendirdi. Yayımlanan Yeni Gelin 39. Bölüm fragmanı 3 Mart'ta ekrana gelecek bölümden pek çok farklı sahne gösteriyor. Belli ki izleyicileri gene komik ve çılgın bir bölüm bekliyor ancak...

ŞİRBAN AŞKINDA KRİZ!

Yeni Gelin 39. bölüm fragmanında en dikkat kısım Baran'ın Şirin'in fotoğraflarını yakması ve kalbinin siyahlaşacağını söylemesi oldu. Anlaşılan popüler Şirin Baran aşkına nazar değecek ve kötü gelişmeler olacak.

YENİ GELİN 39. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANININA TEPKİLER

Yeni bölüm fragmanına verilen ortak noktası Şirin ile Baran aşkı üzerinden. İzleyicilerin favori eşleşmesi olan ŞirBan'ın tehlikede olamsı büyük tepki çekti. Pek çok izleyici ŞirBan aşkı bozulursa diziyi izlemeyi bırakacaklarını belirtiyorlar.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin 38. Son bölbölümde Kalender, Bozok Konağı’nda babası ve kızıyla sakin bir hayat yaşamaya hevesli olsa da bu mümkün olmaz.

Kalender, Şirin’i hapsedip diğer herkesi evden kovmuştur. Şirin, tüm bu olanlardan kendisini sorumlu tutar. Baran’la olan aşkı yüzünden tüm ailesi evden kovulmuş, ailesi dağılma noktasına gelmiştir. Bunu düzeltmenin tek bir yolu vardır. Madem tüm bunlar, Baran’a olan aşkı yüzünden oluyor o zaman yapacağı şey bellidir. Fakat Şirin’in hamlesi, Baran’ı pimi çekilmiş bombaya çevirir. Deli aşığın artık ne yapacağı, nerde patlayacağı belli değildir. Şirin, pimi çekmiştir.

Kalender, Bozok Konağı’nda babası ve kızıyla sakin bir hayat yaşamaya hevesli olsa da bu mümkün olmaz. Kovulan tüm Bozok üyeleri konağa bir bir gelmeye, kendini affettirmeye çalışır. Fakat Kalender yumuşamaz. Arkasından iş çeviren kimseyi konağa almayacaktır.

Kalender, ailesinden intikamını böylesine alırken intikam planları içinde olan sadece o değildir. Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için yanıp tutuşmaktadır. Bunun için türlü yola başvurur. Sonunda bu işi tek başına yapmaya karar verir. Artık Möhteber’in içindeki gizli psikopat, zincirinden boşanmıştır. Asiye ve Ayşe’yi tahmin bile edemeyecekleri günler ve geceler beklemektedir. Möhteber’in intikamı, çok acı olacaktır.

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