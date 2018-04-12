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Yeni Gelin'in yıldızı Jessica May'in nihak şahidi Alex de Souza olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 21:21 | Son Güncelleme

Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da Brezilya'da evlenecek.

Yeni Gelin'in yıldızı Jessica May'in nihak şahidi Alex de Souza olacak

Yeni Gelin dizisinde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahidi ise futbolcusu Alex yapacak.

Geçtiğimiz hafta hemşehrisini İstanbul'da ziyaret eden Alex, Jessica May ile düğünün ayrıntılarını konuştular. Brezilya'da aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye’ye dönünce Karaköy’de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar.

jessica

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Jessica May alex

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