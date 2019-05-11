Mynet Trend

Yeni Ghost Recon oyunu sonunda tanıttı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 11.05.2019 08:13 | Son Güncelleme

Oyun gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere, son günlerde Ubisoft’un yeni bir Tom Clancy oyunu tanıtacağı biliniyordu. Genel kanı bu oyunun Splinter Cell serisinin yeni halkası olacağı yönündeydi. Fakat Ubisoft herkesi ters köşe yaparak bir kez daha Ghost Recon oyunuyla karşımıza çıktı.

Yeni Ghost Recon oyunu sonunda tanıttı

Ubisoft’un Paris stüdyosu tarafından geliştirilen Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint geçtiğimiz gün resmen duyuruldu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen oyunun 4 Ekim’de tüm platformlar için eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacağı belirtildi.

Oyunda Skell Technology şirketinin ana üssü olan Auroa’yı keşfetme fırsatına sahip olacağız. Eski Ghosts ajanlarından oluşan Wolves isimli bir gruba karşı mücadele edeceğimiz yapımda, yine binlerce kombinasyon ve taktik şeması bizleri bekliyor olacak.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz bir aksiyon-macera oyunu.

Hemen baştan belirtelim. Oyunun PC versiyonu şimdilik yalnızca Uplay ve Epic Games Store’da satılıyor. Ön sipariş fiyatı ise 309 TL olarak açıklandı.

Öte yandan oyunu Xbox One için satın almak isterseniz standart sürüm için 566TL ödemeniz gerekecek. PS4 sürümü içinse henüz fiyat bilgisi verilmiş değil.

Oyunu ön sipariş ile satın alanlar betaya erişim ve Sentiel Corp. Paketi’ne ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar.

Android Q pil tasarrufu modu ile geliyor!

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
PUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyorPUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyor
MK 11 güncellemesi ile grafik konusunda daha iyiMK 11 güncellemesi ile grafik konusunda daha iyi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
unisoft Ghost Recon oyun Playstation xbox one

En Çok Okunan Trend Haberler

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi

Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi

Rehin aldığı kızları darp etti! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Rehin aldığı kızları darp etti! Vatandaşlar linç girişiminde bulundu

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyor

PUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyor

MK 11 güncellemesi ile grafik konusunda daha iyi

MK 11 güncellemesi ile grafik konusunda daha iyi

ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

Zuckerberg kontrol edilemez bir güce dönüştü

Zuckerberg kontrol edilemez bir güce dönüştü

PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı

PUBG Lite sistem gereksinimleri açıklandı

Fortnite 9. Sezon Başladı

Fortnite 9. Sezon Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.