Yeni Ghost Recon oyunu sonunda tanıttı

Ubisoft’un Paris stüdyosu tarafından geliştirilen Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint geçtiğimiz gün resmen duyuruldu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen oyunun 4 Ekim’de tüm platformlar için eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacağı belirtildi.

Oyunda Skell Technology şirketinin ana üssü olan Auroa’yı keşfetme fırsatına sahip olacağız. Eski Ghosts ajanlarından oluşan Wolves isimli bir gruba karşı mücadele edeceğimiz yapımda, yine binlerce kombinasyon ve taktik şeması bizleri bekliyor olacak.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz bir aksiyon-macera oyunu.

Hemen baştan belirtelim. Oyunun PC versiyonu şimdilik yalnızca Uplay ve Epic Games Store’da satılıyor. Ön sipariş fiyatı ise 309 TL olarak açıklandı.

Öte yandan oyunu Xbox One için satın almak isterseniz standart sürüm için 566TL ödemeniz gerekecek. PS4 sürümü içinse henüz fiyat bilgisi verilmiş değil.

Oyunu ön sipariş ile satın alanlar betaya erişim ve Sentiel Corp. Paketi’ne ücretsiz bir şekilde sahip olacaklar.

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