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Yeni Hayat dizisinin afişi yayınlandı! Yeni Hayat ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 21:07 | Son Güncelleme

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği, Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı "Yeni Hayat", yakında Kanal D'de başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.
yeni hayat
Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir adamın imkansız aşkını konu alıyor.

İlk tanıtımı büyük ilgi gören Yeni Hayat’ın afişi de çok beğenildi. Tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 'Yeni Hayat', yakında Kanal D'de.

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