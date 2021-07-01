Yeni imajı olay oldu! Netflix'le setlere dönen Seda Bakan'dan bikinili paylaşımlar

Seda Bakan, uzun yıllardır oyunculuk yapan ve yıllar sonra şöhrete kavuşabilen bir isim. Fenomen dizi "Behzat Ç."de oynadığı Eda karakteri ile dikkati üzerine çeken Seda Bakan, "Kardeş Payı", "Arif v 216" derken, bütün kaliteli ve sıra dışı projelerin aranan ismi oldu. Son olarak, "Mucize Doktor" dizisiyle ekranlara dönen Seda Bakan kısa süre içinde diziyi bırakmasıyla herkesi şok etti. Bu kararında sette Covid-19'a yakalanması ve ailesine vakit ayırmak istemesinin etkili olduğu konuşuldu. Uzun süredir kızı Leyla ve eşi Ali Erel'e vakit ayıran ünlü oyuncu, bomba gibi bir projeyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'lu Netflix dizisi "Another Self" ile anlaşan Seda Bakan, imajını da değiştirdi.

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Ünlü oyuncu, yeni dizisi için yıllardır kahverengi ya da doğal tonlarda kullandığı saçlarını da sapsarı yaptı. Hayranları ise bu değişikliğe şimdilik pek alışamamış gibi görünüyor.

"Another Self" çekimleri başlamadan önce ailesiyle küçük bir tatil kaçamağı yapan Seda Bakan, yeni imajıyla çektirdiği bikinili pozlarla olay yarattı.

