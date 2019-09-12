Yeni iPhone modelleri ülkemizde başarılı olabilecek mi?

Malum geçtiğimiz yıl satışa sunulan XR, XS ve XS Max ortalamanın hayli üzerinde bir fiyat etiketine sahipti. Sonradan kurlardaki düşüşe rağmen Apple fiyatlarını indirmemekte ısrarcı bir tutum sergilemişti.

Sonuç olarak iPhone XS, XS Max ve XR modelleri satış rakamları açısından Apple’ın beklentilerinin çok altında kaldı. Hatta Tim Cook bile bu durumu bir söyleşisinde dile getirerek, Türkiye’deki satışlardan pek memnun olmadığını ifade etmişti.

Peki bu sene Apple’ın ülkemizdeki satışları artacak mı? Dilerseniz şimdi bu soruya cevap verelim.

APPLE KAFA YAPISINI DEĞİŞTİRMELİ



Apple sonunda yeni iPhone modellerini tanıttı. Genel olarak baktığımızda yeni iPhone modellerinin yurt dışı fiyatların önemli bir değişim bulunmuyor. Yani geçtiğimiz yıl XS’i satın alan bir kullanıcı bu sene de iPhone 11 Pro’yu rahat bir şekilde alabilir.

Fakat söz konusu Türkiye olduğunda işler biraz değişiyor. Hali hazırda geçtiğimiz yıl zaten iPhone XS ya da XS Max alan pek fazla kullanıcı yoktu. Bu durumun temel nedeni ise Apple’ın uçuk fiyat politikasıydı.