Yeni iPhone modelleri ülkemizde başarılı olabilecek mi?

Malum geçtiğimiz yıl satışa sunulan XR, XS ve XS Max ortalamanın hayli üzerinde bir fiyat etiketine sahipti. Sonradan kurlardaki düşüşe rağmen Apple fiyatlarını indirmemekte ısrarcı bir tutum sergilemişti.
Sonuç olarak iPhone XS, XS Max ve XR modelleri satış rakamları açısından Apple’ın beklentilerinin çok altında kaldı. Hatta Tim Cook bile bu durumu bir söyleşisinde dile getirerek, Türkiye’deki satışlardan pek memnun olmadığını ifade etmişti.
Peki bu sene Apple’ın ülkemizdeki satışları artacak mı? Dilerseniz şimdi bu soruya cevap verelim.
APPLE KAFA YAPISINI DEĞİŞTİRMELİ
Apple sonunda yeni iPhone modellerini tanıttı. Genel olarak baktığımızda yeni iPhone modellerinin yurt dışı fiyatların önemli bir değişim bulunmuyor. Yani geçtiğimiz yıl XS’i satın alan bir kullanıcı bu sene de iPhone 11 Pro’yu rahat bir şekilde alabilir.
Fakat söz konusu Türkiye olduğunda işler biraz değişiyor. Hali hazırda geçtiğimiz yıl zaten iPhone XS ya da XS Max alan pek fazla kullanıcı yoktu. Bu durumun temel nedeni ise Apple’ın uçuk fiyat politikasıydı.
Görünen o ki Apple bu fiyat politikasından taviz verme konusunda pek de istekli değil. Yani yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları hayli uçuk seviyelerde diyebiliriz.
Dürüst olmak gerekirse, hali hazırda dile getirilen fiyatlarla Apple’ın Türkiye’de mevcut şartlarda başarılı olması pek de mümkün değil.
IPHONE PRO 11 PEK FAZLA SATMAZ
Şimdi gelelim asıl sorumuza. iPhone 11 Pro ülkemizde başarılı olabilir mi? Açık konuşalım, Apple’ın bu fiyat politikasıyla işi hayli zor. Fiyatı bu kadar uçlarda belirliyorsan, kullanıcılarına benzersiz bir teknoloji sunman gerekiyor. iPhone 11 Pro’da yer alan özelliklere baktığımızda, öyle benzersiz, devrim yaratan bir teknoloji söz konusu da değil.
Uzun lafın kısası, iPhone 11 Pro da en fazla iPhone XS kadar satacaktır. Birkaç ay sonra da Tim Cook yine çıkıp Türkiye’deki satışlardan pek memnun olmadığını dile getirebilir. Açıkçası bu kafa yapısıyla Apple’ın Türkiye’de eskisi kadar başarılı olması da zor. Çünkü mevcut süreçte ekonomik sıkıntılar var. Para kazanmak pek çok kesim için eskisi kadar kolay değil. Hal böyle olunca Apple’ın eski ütopik satışlara ulaşması da pek olası görünmüyor.
'Artık yeter! İlla ölmem mi gerekiyor?'
Bir ülkeden daha Türk vatandaşlarına vize kolaylığı!
O kenti hiç böyle görmediniz! Hayran kalacaksınız
Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
İşte antibiyotik kullanırken uzak durulması gereken besinler!
'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum