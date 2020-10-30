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Yeni James Bond için seçenekler ikiye düştü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Daniel Craig’in veda ettiği James Bond rolü için Cillian Murphy ve Tom Hardy'nin ismi ağırlık kazandı.

Yeni James Bond için seçenekler ikiye düştü

Yeni James Bond filmi için iki isim ağırlık kazandı. 25’inci No Time To Die ile 007 rolüne veda edecek olan Daniel Craig’den sonra yeni James Bond için Cillian Murphy ve Tom Hardy isimleri ön plana çıktı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Mad Max: Fury Road ve Venom gibi filmlerde yer alan Tom Hardy’nin yeni James Bond olmak açısından güçlü bir aday olduğu belirtilmişti. Tom Hardy’nin yanı sıra Enola Holmes ve Witcher gibi yapımlarla dikkat çeken Henry Cavill de Bond rolünde yer almayı çok istediğini söylemişti.

MURPHY İHTİMALİ DÜŞÜK

Peaky Blinders dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cillian Murphy’nin ismi de bu iddialar arasında yer alsa da Express’e konuşan bir kaynak, Murphy’nin Bond olarak beyazperdeye gelmesinin ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

DİZİ DEVAM EDİYOR

Sevilen Peaky Blinders dizisinin birkaç sezon daha devam edeceği düşünülse de yine de Murphy’nin şansı Bond olmak açısından hiç de düşük görünmüyor.

HAYRANLARI SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR

Her ne kadar kaynağın aktardığına göre Britanyalı bahisçiler Murphy’nin şansını yüksek görmese de oyuncunun hayranları sonucun aksi yönde gelişebileceğini de düşünüyor.

"GURUR DUYUYORUM"

Murphy, Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming’in yeğeni tarafından smokini giymeye uygun kişi olarak gösterilse de ünlü oyuncu geçen yıl verdiği röportajda isminin anılmasından gurur duyduğunu ancak bundan emin olmadığını söylemişti.

İKİ İSİM AĞIRLIK KAZANDI

Öte yandan Game of Thrones’un yıldızı Richard Madden’in de en kuvvetli aday Tom Hardy’yle birlikte Bond rolüne seçilebileceği düşünüyor.

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