Yeni kimlik kartlarındaki büyük sır!

Türkiye son birkaç yıldır büyük bir dijital dönüşümün içerisinde. Bu kapsamda pek çok şey gibi kimliklerimiz de değişiyor ve yeni çipli kimliklere geçiş yapılması gerekiyor. Uzmanlar, şu ana kadar yaklaşık olarak 45 milyon kişinin kimlik kartını çipli kartlarla değiştirdiğini, 2023 yılına gelindiğinde ise eski kimlik kartını kullanan hiçbir Türk vatandaşının kalmayacağını söylüyorlar.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK ELEKTRONİK ÇİP

Yeni kimlik kartlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi, kartların üzerinde bulunan elektronik çip. Öyle ki bu çip, Türk vatandaşlarına pek çok konuda kolaylık sağlıyor. Özellikle de 2023 yılından sonra kimlik doğrulama işleminin bu çip üzerinden yapılacak olması, kimlik sahteciliğinin önüne geçecek. Böylelikle vatandaşlar, kendilerini artık daha güvende hissedecekler.

PEK ÇOK İŞLEM YAPILABİLECEK

Yeni kimlik kartının tek özelliği çipi değil. İlerleyen dönemlerde yeni kimlik kartları ile pek çok işlem yapılabilecek. Bu bağlamda bazı kurumlarla anlaşmalar yapılacak ve yapılan anlaşmalar kapsamında entegrasyon çalışmaları düzenlenecek. Bu çalışmalarla birlikte Türk vatandaşları, oluşturacakları PIN ve parmak izi gibi ek güvenlik önlemleriyle birlikte işlemlerini daha kolay bir şekilde halledebilecekler.