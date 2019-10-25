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Yeni kimlik kartlarındaki büyük sır!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalardan bir tanesi de yeni kimlik kartlarının vatandaşlara dağıtılması. Öyle ki yeni kimlik kartları, Türk vatandaşlarına pek çok alanda fayda sağlarken vatandaşların güvenliğini de arttırıyor.

Yeni kimlik kartlarındaki büyük sır!

Türkiye son birkaç yıldır büyük bir dijital dönüşümün içerisinde. Bu kapsamda pek çok şey gibi kimliklerimiz de değişiyor ve yeni çipli kimliklere geçiş yapılması gerekiyor. Uzmanlar, şu ana kadar yaklaşık olarak 45 milyon kişinin kimlik kartını çipli kartlarla değiştirdiğini, 2023 yılına gelindiğinde ise eski kimlik kartını kullanan hiçbir Türk vatandaşının kalmayacağını söylüyorlar.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİK ELEKTRONİK ÇİP

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Yeni kimlik kartlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi, kartların üzerinde bulunan elektronik çip. Öyle ki bu çip, Türk vatandaşlarına pek çok konuda kolaylık sağlıyor. Özellikle de 2023 yılından sonra kimlik doğrulama işleminin bu çip üzerinden yapılacak olması, kimlik sahteciliğinin önüne geçecek. Böylelikle vatandaşlar, kendilerini artık daha güvende hissedecekler.

PEK ÇOK İŞLEM YAPILABİLECEK

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Yeni kimlik kartının tek özelliği çipi değil. İlerleyen dönemlerde yeni kimlik kartları ile pek çok işlem yapılabilecek. Bu bağlamda bazı kurumlarla anlaşmalar yapılacak ve yapılan anlaşmalar kapsamında entegrasyon çalışmaları düzenlenecek. Bu çalışmalarla birlikte Türk vatandaşları, oluşturacakları PIN ve parmak izi gibi ek güvenlik önlemleriyle birlikte işlemlerini daha kolay bir şekilde halledebilecekler.

HİÇBİR ŞEKİLDE TAKLİT EDİLEMEZ

Yeni kimlik kartlarının dikkat çeken bir diğer yanı ise taklit edilemez olması. Elbette bunu sadece kart bazında düşündüğümüzde taklit edilebiliyor ancak yeni kimlik kartları hem görsel hem de mantıksal anlamda taklitlerinden ayrılabilecek ve kolaylıkla tespit edilecek şekilde geliştirilmiş durumda. Ayrıca bu kartlar bir hayli dayanıklı bir yapıya da sahip. Uzmanlar, yeni kimlik kartlarının 10 yıl boyunca kullanılabilecek bir malzemeden üretildiğini söylüyorlar.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

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Yeni kimlik kartları, vatandaşların her konuda güvenliklerini üst düzey seviyeye getiriyor. Öyle ki yeni kimlik kartlarında bulunan yongalar, vatandaşların fotoğraf ve nüfus bilgilerini güvenli bir şekilde kaydedebiliyor ve böylelikle yetkisiz erişim ve değişim imkanını sıfıra indiriyor. Ayrıca bu kartlarla birlikte vatandaşlar, kamu kurumlarındaki işlemlerini uzaktan da sağlayabilecekler. Ancak bu, tüm işlemler için değil sadece belirli işlemlerde yapılabilecek.

KİMLİK NUMARASININ GİZLİ ÖZELLİĞİ

Ayrıca T.C. kimlik numarasının birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var. TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı. Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunuyor. İlk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı veriyor. Buna ek olarak; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı veriyor.

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