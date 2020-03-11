Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | Malatya TS CANLI MAÇ İZLE | bein sports şifresiz canlı yayın

Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Trabzonspor (2M), son iki karşılaşmada rakibini aynı skorlarla mağlup etti (2-1). Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Yeni Malatyaspor (1B), tek puanını son karşılaşmada Konyaspor'dan aldı. Malatya ekibi, 12-13. haftalardan bu yana üst üste iki maçtan puanla ayrılamıyor. Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra oynadığı yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (2B), bu iki beraberliği son iki deplasman karşılaşmasında aldı. Deplasmanda çıktığı son 22 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi. Bordo mavili ekibin gol sevinci yaşayamadığı son dış saha karşılaşması, geçen sezon bu statta Yeni Malatyaspor'a yenildiği mücadeleydi (0-5). Süper Lig tarihinde çarşamba günleri çıktığı sekiz deplasman maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (3G 4B), tek yenilgisini 23 Ocak 2002'de Gaziantepspor deplasmanında aldı (2-5). Kasım 2014'ten bu yana Süper Lig'deki ilk golünü son karşılaşmada Konyaspor'a atan Murat Yıldırım, bugüne kadar üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Trabzonspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında birer gol katkısı yapan Caleb Ekuban (2 gol & 2 asist), daha önceki 26 karşılaşmada aynı sayıda gole katkı yapmıştı (3 gol & 1 asist). Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Yeni Malatyaspor filelerini havalandıramayan Trabzonspor santrforu Alexander Sörloth'un, bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı bir takım yok. SAKATLAR DÖNDÜ AMA 3 İSİM YOK Sakatlıklarını atlatan Hosseini ve Pereira, Malatya’ya götürüldü. Bu iki ismin maç kafilesinde yer alması yüzleri güldürse de statü gereği Trabzonsporlu 3 futbolcu bugünkü karşılaşmada oynamayıyor. Ertelenen karşılaşmanın tarihinden sonra kadroya katıldığı için Guilherme, Da Costa ve Messias Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemiyor. Öte yandan hafif ağrısı olan Kamil Ahmet de Malatya’ya götürülmedi. MALATYASPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR Alt taraftan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, yeni hocası Hikmet Karaman yönetimindeki ikinci maçına çıkıyor. Geçen hafta Konya ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, zorlu Trabzonspor karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor. Ancak eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Ev sahibinde kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Kjartansson, Walter, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği oynamıyor.

???? MAÇ GÜNÜ ????????

⚽️ BTCTürk Yeni Malatyaspor ???? Trabzonspor

????️ 11.03.2020 Çarşamba ⏰ 20.00

????️ Yeni Malatya Stadı

???? beIN Sports

???? #BugünGünlerdenTrabzonspor #ParçalıForma

⚡️ #BizBize #Yanyana pic.twitter.com/Sy54GgbmH5 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 11, 2020 TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH SAKATLANDI Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı. Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı. Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Norveçli yıldız, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı. Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. TRABZONSPOR ERTELEME MAÇI İÇİN MALATYA'DA Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya’ya geldi. Trabzon’dan THY’ye ait özel bir uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na inen Trabzonspor kafilesini çıkışta taraftarlar çiçeklerle karşıladı. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de yer aldı. Bu arada Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildiği için yarın oynanacak olan forma giyemeyecekleri için kadroda yer almadılar.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. STAT DEZENFEKTE EDİLDİ Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi” ifadelerine yer verdi. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrası Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmişti. Ertelenen maç bugün saat 20.00’de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NASIL CANLI İZLENİR? Süper Lig mücadelesinde bugün Y.Malatyaspor - Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Y.Malatyaspor Trabzonspor maçını canlı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar da bu nedenle internette yoğun şekilde canlı yayın linki arıyor. Peki TS - Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda, nasıl canlı izlenir? Nereden link bulunur? İşte detaylar...

Y.Malatyaspor Trabzonspor Link canlı yayını yasak mı?.. Y.Malatyaspor, bugün evinde Trabzonspor'yi ağırlıyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise link arıyorlar. TS Malatyaspor maçı linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki nedir bu canlı yayın linki? Son yıllarda futbolseverler ücretsiz canlı maç yayınlarını takip etmek için yasal olmayan kimi yöntemleri tercih ediyor. Özellikle Twitter üzerinden canlı yayın link paylaşımı yapılıyor. İnternetten korsan olarak yayın yapan bazı internet siteleri ve IPTV linkleri üzerinden maçları yüksek kalitede izlemek mümkün. ANCAK BU YAYINLAR TAMAMEN YASA DIŞI VE KORSAN! Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz. Trabzonspor ilk galibiyetini almak istiyor Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, genç teknik direktörü ile ligde 7 maçta mağlubiyet yaşamazken 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip Yeni Malatyaspor karşısında ise deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçtan 1-0 ve 5-0'lık yenilgilerle ayrıldı.