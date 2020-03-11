Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı izle | Malatya TS CANLI MAÇ İZLE | bein sports şifresiz canlı yayın

Yeni Malatyaspor Trabzonspor canlı izle... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında erteleme maçında Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor'la zirve yarışının içinde bulunan Trabzonspor erteleme maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yeni Malatyaspor tarafında ise Trabzonspor maçında 3 puan çıkararak küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth
???? MAÇ GÜNÜ ????????— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 11, 2020
⚽️ BTCTürk Yeni Malatyaspor ???? Trabzonspor
????️ 11.03.2020 Çarşamba ⏰ 20.00
????️ Yeni Malatya Stadı
???? beIN Sports
???? #BugünGünlerdenTrabzonspor #ParçalıForma
⚡️ #BizBize #Yanyana pic.twitter.com/Sy54GgbmH5
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı (1-0 & 5-0).
Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor ile oynadığı beş maçın üçünü kazanan Trabzonspor (2M), son iki karşılaşmada rakibini aynı skorlarla mağlup etti (2-1).
Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Yeni Malatyaspor (1B), tek puanını son karşılaşmada Konyaspor'dan aldı. Malatya ekibi, 12-13. haftalardan bu yana üst üste iki maçtan puanla ayrılamıyor.
Hüseyin Çimşir göreve geldikten sonra oynadığı yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Trabzonspor (2B), bu iki beraberliği son iki deplasman karşılaşmasında aldı.
Deplasmanda çıktığı son 22 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi. Bordo mavili ekibin gol sevinci yaşayamadığı son dış saha karşılaşması, geçen sezon bu statta Yeni Malatyaspor'a yenildiği mücadeleydi (0-5).
Süper Lig tarihinde çarşamba günleri çıktığı sekiz deplasman maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (3G 4B), tek yenilgisini 23 Ocak 2002'de Gaziantepspor deplasmanında aldı (2-5).
Kasım 2014'ten bu yana Süper Lig'deki ilk golünü son karşılaşmada Konyaspor'a atan Murat Yıldırım, bugüne kadar üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı.
Trabzonspor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında birer gol katkısı yapan Caleb Ekuban (2 gol & 2 asist), daha önceki 26 karşılaşmada aynı sayıda gole katkı yapmıştı (3 gol & 1 asist).
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Yeni Malatyaspor filelerini havalandıramayan Trabzonspor santrforu Alexander Sörloth'un, bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşıp gol atamadığı bir takım yok.
Sakatlıklarını atlatan Hosseini ve Pereira, Malatya’ya götürüldü. Bu iki ismin maç kafilesinde yer alması yüzleri güldürse de statü gereği Trabzonsporlu 3 futbolcu bugünkü karşılaşmada oynamayıyor. Ertelenen karşılaşmanın tarihinden sonra kadroya katıldığı için Guilherme, Da Costa ve Messias Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemiyor. Öte yandan hafif ağrısı olan Kamil Ahmet de Malatya’ya götürülmedi.
Alt taraftan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, yeni hocası Hikmet Karaman yönetimindeki ikinci maçına çıkıyor. Geçen hafta Konya ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, zorlu Trabzonspor karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor. Ancak eksiklerin çokluğu can sıkıyor. Ev sahibinde kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Kjartansson, Walter, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği oynamıyor.
???? MAÇ GÜNÜ ????????— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) March 11, 2020
⚽️ BTCTürk Yeni Malatyaspor ???? Trabzonspor
????️ 11.03.2020 Çarşamba ⏰ 20.00
????️ Yeni Malatya Stadı
???? beIN Sports
???? #BugünGünlerdenTrabzonspor #ParçalıForma
⚡️ #BizBize #Yanyana pic.twitter.com/Sy54GgbmH5
Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.
Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı.
Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Norveçli yıldız, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.
Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya’ya geldi.
Trabzon’dan THY’ye ait özel bir uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na inen Trabzonspor kafilesini çıkışta taraftarlar çiçeklerle karşıladı. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de yer aldı. Bu arada Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildiği için yarın oynanacak olan forma giyemeyecekleri için kadroda yer almadılar.
Yeni Malatya Stadyumu'nda 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi” ifadelerine yer verdi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrası Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması TFF tarafından ertelenmişti. Ertelenen maç bugün saat 20.00’de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig mücadelesinde bugün Y.Malatyaspor - Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Y.Malatyaspor Trabzonspor maçını canlı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar da bu nedenle internette yoğun şekilde canlı yayın linki arıyor.
Peki TS - Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda, nasıl canlı izlenir? Nereden link bulunur? İşte detaylar...
Y.Malatyaspor Trabzonspor Link canlı yayını yasak mı?.. Y.Malatyaspor, bugün evinde Trabzonspor'yi ağırlıyor.
Bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise link arıyorlar. TS Malatyaspor maçı linki futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki nedir bu canlı yayın linki? Son yıllarda futbolseverler ücretsiz canlı maç yayınlarını takip etmek için yasal olmayan kimi yöntemleri tercih ediyor. Özellikle Twitter üzerinden canlı yayın link paylaşımı yapılıyor.
İnternetten korsan olarak yayın yapan bazı internet siteleri ve IPTV linkleri üzerinden maçları yüksek kalitede izlemek mümkün. ANCAK BU YAYINLAR TAMAMEN YASA DIŞI VE KORSAN!
Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz.
Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek, Yeni Malatyaspor karşısındaki şansızlığı da kırmak istiyor. Bordo-mavililer, genç teknik direktörü ile ligde 7 maçta mağlubiyet yaşamazken 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip Yeni Malatyaspor karşısında ise deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bu sahada rakibiyle oynadığı 2 maçtan 1-0 ve 5-0'lık yenilgilerle ayrıldı.
Trabzonspor'da, Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.
59' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Acquah uzaklaştırdı. Ardından sağ kanatta bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasına Nwakaeme kafayı vurdu, şutu üstten auta çıktı.
58' Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
58' Abdülkadir Ömür karşılaşmada etkili bir performans sergiliyor.
57' Trabzonspor golün ardından yüklenmeye devam ediyor.
56' Nwakaeme böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti.
55' TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU! Ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwakeme'nin uzak köşeye doğru yaptığı vuruş bir kez daha ağları havalandırdı.
54' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşu savunmadan geri döndü.
53' İkinci yarı düşük bir tempoda devam ediyor.
52' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.
51' Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
50' Trabzonspor'da Ekuban sol kanattan son çizgiye indi ama Murat Yıldırım geçit vermedi.
48' İkinci yarının düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
47' Her iki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle ikinci yarıya çıktılar.
46' İkinci yarı Yeni Malatyaspor'un santra vuruşuyla başladı.
45' Yeni Malatyaspor'da savunma arkasına sızan Umut Bulut kaleciyle karşı karşıya kaldı ama ofsayta yakalandı.
45'
Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
45'
Uzatma dakikalarında daha baskılı oynayan taraf Yeni Malatyaspor.
45'
Yeni Malatyaspor'da Acquah, Ndiaye ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamaıd.
45'
İlk yarının sonuna en az altı dakika uzatma ilave edildi.
45'
Yeni Malatyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
44'
YENİ MALATYASPOR FARKI BİRE İNDİRDİ! Fofana'nın sol kanattan getirdiği top uzak köşede Umut Bulut'un önünde kaldı, Umut'un vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.
43'
TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI! Abdülkadir Ömür sağ kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği top savunmadan sekip Novak'ın önünde kaldı, Novak'ın vuruşu ise savunmadan döndü.
42'
Bu dakikalarda Yeni Malatyaspor topa daha fazla sahip oluyor.
40'
Yeni Malatyaspor'da Fofana sol kanattan içeri girdi, kale önüne çevirdiği topa Umut Bulut topuğuyla vurdu ama top auta çıktı.
39'
Trabzonspor'da sakatlanan Alexander Sörloth'un yerine Badou Ndiaye oyuna girdi.
38'
Trabzonspor'da Sörloth oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.
38'
İlk yarının son bölümünde tempo düşmüş durumda.
37'
Trabzonspor'da Gaston Campi, Thievy Bifouma'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
34'
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ara pasına Sörloth yetişemeyince top auta çıktı.
33'
Yeni Malatyaspor'da Robin Yalçın sekiyor ama oyuna devam edebilecek gibi görünüyor.
32'
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu uzak direkte Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.
31'
Jose Sosa böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.
30'
TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Tekrarlanan serbest vuruşu Sosa bu defa tam köşeden ağlarla buluşturmayı başardı.
29'
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre barajı erken terk ettiği için sarı kart gördü.
28'
Sosa'nın kullandığı serbest vuruş savunmadan geri döndü ama maçın hakemi Gökhan Töre'nin barajı bozduğu için frikiği tekrarlama kararı aldı.
27'
Sörloth'un tedavisi tamamlandı, önemli bir sorunu bulunmuyor.
26'
Yeni Malatyaspor'da Afriyie Acquah, Alexander Sörloth'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
26'
Trabzonspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
25'
Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.
24'
Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
24'
Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un şu ana kadar şutu bulunmuyor.
23'
Bu dakikalarda oyunun temposu oldukça düşmüş durumda.
21'
Trabzonspor golün ardından biraz geri çekilmiş durumda.
20'
Yeni Malatyaspor'da Sakıb'ın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Campi uzaklaştırdı.
19'
Bu dakika içinde topa daha fazla sahip olan taraf Yeni Malatyaspor.
17'
Abdülkadir Ömür'ün Ekuban'a doğru attığı ara pasını savunmada Arturo Mina kesti.
16'
Trabzonspor'da Ekuban ceza sahasına girmek üzereyken rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
15'
Şu ana kadar Trabzonspor'un %53'lük topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
14'
Yeni Malatyaspor hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyor.
13'
Trabzonspor bu sezon ligin en fazla açılış golünü atan takımı.
12'
Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü bulmuş oldu.
11'
Böylece Novak bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü attı.
10'
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ! Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına arka direkte kafayı vuran Novak'ın şutu ağlarla buluştu.
9'
Yeni Malatyaspor'da Bifouma savunma arkasına atılan pasa yetişemedi.
8'
Yeni Malatyaspor daha fazla rakip yarı sahada görülen taraf.
7'
Abdulkadir Parmak'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
6'
Abdulkadir Parmak yerden kalkamadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
5'
Yeni Malatyaspor'da Mitchell Donald, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
4'
Ev sahibi ekip maçın başında ön alan baskısıyla dikkat çekiyor.
3'
Karşılaşmaya ev sahibi Yeni Malatyaspor daha baskılı başladı.
2'
Trabzonspor 4-2-3-1, Yeni Malatyaspor 4-4-2 formasyonlarını kullanıyor.
1'
Karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşuyla başladı.
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