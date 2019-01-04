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Yeni Mercedes-Benz CLA, CES 2019’da tanıtılıyor

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 04.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz, CES 2019’a otomobil, kamyon ve hafif ticari araç lansmanlarıyla damga vurmaya hazırlanıyor. CES 2019, yeni Mercedes-Benz CLA’nın dünya tanıtımının yanında, Mercedes-Benz EQC ve Vision URBANETIC olmak üzere iki ABD lansmanına ev sahipliği yapacak. Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu ise CES 2019’da geleceğe yönelik otonom sürüş stratejisiyle ilgili önemli yenilikleri paylaşacak.

Yeni Mercedes-Benz CLA, CES 2019’da tanıtılıyor

Mercedes-Benz, 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Las Vegas’ta ziyaretçilerini ağırlayacak olan CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2019’da mobilitenin geleceğine odaklanacak. Marka bir dünya ve iki ABD tanıtımı başta olmak üzere birçok yeniliği bu fuarda paylaşacak. Mercedes-Benz CLA’nın dünya lansmanını yapacak olan marka, ayrıca elektrikli Mercedes-Benz EQC ve devrim niteliğindeki Vision URBANETIC mobilite konseptinin ABD tanıtımını yapacak. Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu ise, geleceğe yönelik otonom sürüş stratejisi ile ilgili önemli yenilikleri paylaşacak.
Mercedes-Benz Otomobil, CASE Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Araç ve Mobilite Başkan Yardımcısı Sajjad Khan Mercedes-Benz basın toplantısının ardından Daimler genelinde uygulanan CASE (Bağlanabilirlik, Otonom sürüş, Paylaşım & Hizmetler ve Elektrikli sürüş) stratejisi konusundaki güncel gelişmelerle ilgili bilgiler aktaracak.

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12 AY SONRA İLK!

Daimler AG ve İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Üyesi ve Mercedes-Benz HTA Direktörü Wilfried Porth ise Vision URBANETIC'i kullanarak mobilitenin geleceğini açıklayacak. 2018 CES’te tanıtılan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi, aradan geçen 12 aylık süre içerisinde yeni fonksiyon ve özellikleri ile birlikte ilk kez dünya kamuoyuna tanıtılacak.

CES 2019

YENİ MERCEDES-BENZ CLA COUPE

Mercedes-Benz CLA’nın dünya lansmanı CES 2019’da yapılacak ve bu özel model ilk kez dünya kamuoyunun beğenisine sunulacak. Yeni Mercedes-Benz CLA Coupé sadece sınıfının en heyecan uyandıran tasarımına sahip aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça akıllı bir otomobil örneği olarak da öne çıkıyor. Yeni CLA Coupé’de, kullanıcının yapmak istediğini hareketlerden anlayan ve iç mekânı gerekli anlayışla donatan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), İç Mekan Asistanı, navigasyonda artırılmış gerçeklik, dolaylı komutları anlayan ses komut sistemi veya bireysel sağlık önerilerinde bulunan ENERGIZING COACH olmak üzere bir dizi yeni ve akıllı çözüm sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz CLA

MERCEDES-BENZ EQC

Daimler’de yeni bir mobilite çağının başlamasının sembolü niteliğinde olan tamamen elektrikli Mercedes-Benz EQ serisinin ilk üretim modeli Mercedes-Benz EQC’nin ABD tanıtımı bu fuarda gerçekleşecek. Crossover SUV görsel olarak avangard elektrikli araç estetiğinin öncüsü olup, kullanım kolaylığının, kalitenin ve günlük kullanıma uygunluğun etkileyici bir kombinasyonunu gözler önüne sererken, tüm bu nitelikleri dinamik bir performans ile tamamlıyor. Söz konusu performansı sağlamak üzere toplamda 300 kW güç üreten ön ve arka aksta birer tane olmak üzere iki adet elektromotor devreye giriyor. Oldukça gelişmiş işletme stratejisi sayesinde Mercedes-Benz EQC, NEDC normuna göre 450 km’lik bir elektrikli menzil kullanıma sunuyor. (Karma koşullarda elektrik tüketimi: 22,2 kWh/100 km; karma koşullarda CO2 emisyon salınımı: 0 g/km)

VİSİON URBANETIC

Talebe dayalı, verimli ve sürdürülebilir bir mobilite için tamamen yeni bir mobilite konsepti sunan Vision URBANETIC’in de ABD tanıtımı CES 2019’da gerçekleştirilecek. Yenilikçi konsept, yolcuları veya yükleri kolaylıkla taşımayı amaçlayan gövdelere uygun otonom sürüş özelliğine sahip ve elektrikle çalışan bir şasiyi temel alıyor. Tamamen ağ uyumlu Vision URBANETIC, lojistik şirketleri veya yerel toplu taşıma işletmelerinin yanı sıra bireysel kullanıcıların da taleplerini dijital olarak iletebileceği kapsamlı bir ekosistem kullanıma sunuyor. Bu konsept, trafik yoğunluğunu azaltıyor, şehir içi altyapısını rahatlatıyor ve kent yaşam kalitesine katkıda bulunuyor. Ayrıca yenilikçi ve akıllı UI/UX tasarımının, sürücü olmadan da mobilite açısından sorunsuz çalışabileceğini gösteriyor.

Vision URBANETIC

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Yeni Mercedes Mercedes-Benz CLA mercedes CES 2019 otomobil

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