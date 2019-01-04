Yeni Mercedes-Benz CLA, CES 2019’da tanıtılıyor

Mercedes-Benz, 8-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Las Vegas’ta ziyaretçilerini ağırlayacak olan CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2019’da mobilitenin geleceğine odaklanacak. Marka bir dünya ve iki ABD tanıtımı başta olmak üzere birçok yeniliği bu fuarda paylaşacak. Mercedes-Benz CLA’nın dünya lansmanını yapacak olan marka, ayrıca elektrikli Mercedes-Benz EQC ve devrim niteliğindeki Vision URBANETIC mobilite konseptinin ABD tanıtımını yapacak. Mercedes-Benz Kamyon Ürün Grubu ise, geleceğe yönelik otonom sürüş stratejisi ile ilgili önemli yenilikleri paylaşacak.

Mercedes-Benz Otomobil, CASE Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Araç ve Mobilite Başkan Yardımcısı Sajjad Khan Mercedes-Benz basın toplantısının ardından Daimler genelinde uygulanan CASE (Bağlanabilirlik, Otonom sürüş, Paylaşım & Hizmetler ve Elektrikli sürüş) stratejisi konusundaki güncel gelişmelerle ilgili bilgiler aktaracak.

12 AY SONRA İLK!

Daimler AG ve İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Üyesi ve Mercedes-Benz HTA Direktörü Wilfried Porth ise Vision URBANETIC'i kullanarak mobilitenin geleceğini açıklayacak. 2018 CES’te tanıtılan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi, aradan geçen 12 aylık süre içerisinde yeni fonksiyon ve özellikleri ile birlikte ilk kez dünya kamuoyuna tanıtılacak.