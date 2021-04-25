Yeni Nesil Ajan XXX2 oyuncuları kimlerdir? İşte Yeni Nesil Ajan XXX2 konusu...

Amerika hükümetinin derinlerinde olan radikal bir grup muhalif tarafından, sevilen Başkanın suikast için hedef alınması ile beraber politik değişim rüzgârları da koridorlarda uğuldamaktadır. Yalnızca iki kişi anarşi ve özgürlük arasında ayakta kalmaya direnmektedir. Augustus Gibbons, Milli Güvenlik Teşkilatı’ndaki görevi sırasında gizli karargâhta uğradığı saldırıdan henüz yeni kurtulmuştur. Özel olarak yetiştirilmiş olan asker Darius Stone, askeri hapishanededir. Gibbons bir kez daha bir yabancının kendisine ihtiyacı olduğunu fark eder ve Stone onun adamıdır. Yeni XXX ajanı isyancıları ortaya çıkartmak durumunda kalır. Artık bu ülkenin tek umududur.

YENİ NESİL AJAN XXX2 FİLMİ HAKKINDA

Lee Tamahori'nin yönettiği 2005 yapımı Amerikan aksiyon filmi ve 2002 yapımı XXX'in devamı olan Yeni Nesil Ajan XXX2, XXX serisinin ikinci filmidir. Revolution Studios tarafından Columbia Pictures için üretilmiştir. Orijinal filmin başrol oyuncusu ve yönetmeni Vin Diesel ve Rob Cohen, ilk film başlamadan daha önce bir devam filmi imzalamıştı, fakat Diesel senaryoyu beğenmediği için her ikisi de projeden kalktı. Cohen Stealth filmin üzerinde çalışmıştı. Cohen yardımcı yapımcı olarak kaldı. Yönettiği James Bond filmi Die Another Day'in büyük başarısını takiben, yeni Triple X ajanı ve Tamahori'nin yönetime geçmesiyle beraber Ice Cube başrolü üstlendi. Film için iki farklı değişik senaryo hazırlandı ve Simon Kinberg tarafından yazılmış olan bir yazı seçildi. Diğer senaryo ise kökten daha farklı bir konuya sahipti.

