Yeni Papa Leo'nun soyadının arkasından yasak aşk çıktı! Gayri meşru ilişki, aşk üçgeniyle dolu...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, seçilmesinin ardından her detayıyla merak ediliyor. Hakkında ise birçok detay ortaya çıktı. Asıl adı Robert Francis Prevost olan yeni Papa’nın soy isminin arkasında “yüz yıllık bir aşk hikayesi” olduğu öğrenildi.

The New York Times gazetesinin aktardığına göre, Papa Leo’nun baba tarafından büyükannesi ve büyükbabası, 1910’lu yıllarda gayri meşru bir ilişki yaşamak ile suçlanmış. İki isim “uygunsuz davranış” iddiasıyla gözaltına alınmış, dönemin gazetelerinde yer almış. Papa 14’üncü Leo’nun dedesi Salvatore Giovanni Riggitano, o dönem başka bir kadınla evliymiş ve bu nedenle de hem gayri meşru ilişki hem de aşk üçgeni olarak dillere düşmüş.

Suçlamaya göre, Riggitano’nun Suzanne Fontaine ile ilişkisi vardı. Fontaine, daha sonra Papa 14’üncü Leo’nun büyükannesi olacaktı. Riggitano ve Fontane, hikayenin sonunda Fontaine’ın annesinin soy ismini alacak, hem çift hem de kendilerinden sonra gelen nesiller bu soyadını taşıyacaktı.

Şikago’da çalıştığı ve İspanyolca dersleri verdiği ifade edilen dede Prevost, 1914 yılında, 37 yaşındayken Daisy Hughes isimli bir kadınla evlendi. İddiaya göre, Riggitano ve Fontaine iliişkisini öğrenen Hughes ikiliyi şikayet etmiş.

BÜYÜKANNESİNİN ANNESİNİN SOY İSMİ

Fabre ya da Fountan olarak da geçen büyükanne Fontaine, o dönemde önce Kanada’ya, ardından Detroit’e ve son olarak New York’a gitti. Fontaine, 23 Haziran 1917 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuğa John Centi Prevost ismi verildi. John Centi Prevost, Papa’nın amcası olacaktı. Fontaine ve Riggitano da Prevost soyadını aldı. Prevost, büyükannenin annesinin soy ismiydi. Fontaine, Şikago’ya döndü ve 1920 yılında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Bu kişi ise Papa 14’üncü Leo’nun babası Louis Prevost’tu. İkilinin resmi olarak evlenip evlenmediği ise bilinmiyor.