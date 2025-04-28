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Yeni Papa ne zaman seçilecek? Tarih belli oldu: İşte öne çıkan adaylar...

88 yaşındaki Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından Roma Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor. Bir kaynağın aktardığı bilgiye göre kardinallerin toplanacağı tarih belli oldu.

Yeni Papa ne zaman seçilecek? Tarih belli oldu: İşte öne çıkan adaylar...
Jale Uslu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından gözler Vatikan Devlet Başkanlığı ve Katolik dünyasının yeni liderine çevrildi.

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7 MAYIS'TA MI SEÇİLECEK?

Reuters'a konuşan bir kaynak, tarihin Vatikan'da kapalı kapılar ardında yapılan bir kardinal toplantısında belirlendiğini, bunun Cumartesi günü Papa Francis'in cenaze töreninden bu yana yapılan ilk toplantı olduğunu söyledi.

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Vatikan'dan üst düzey bir kaynağın verdiği bilgiye göre, kardinaller 7 Mayıs günü Kilise'nin yeni liderini seçmek için bir araya gelecek. İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler konuşuluyor.

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Papa
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