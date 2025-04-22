Yeni papa ne kadar maaş alacak? Nasıl seçilecek? Papa Francis'in net serveti ortaya çıktı! İşte tüm detaylar...

Papa Francis, uzun süredir devam eden zatürre hastalığıyla mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Şimdi ise gözler yeni papaya çevrildi. Kim olacağı ise merak konusu oldu.

Bir papanın ölümü ile yeni bir papanın seçilmesi arasındaki dönem Sede Vacante olarak biliniyor. Süreç birçok değişikliğe uğradı ve mevcut prosedür en son 2013'te güncellendi. Bu değişikliklere rağmen, temel ritüel yüzyıllardır büyük ölçüde değişmeden devam ediyor.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLECEK?

Papa'nın ölümünden 15 ila 20 gün sonra, 80 yaşın altındaki kardinaller, papayı belirlemek için düzenlenen gizli bir seçim süreci olan papalık toplantısına başlamak üzere Vatikan'a gelir. Şu anda oy kullanma hakkına sahip 135 Katolik kardinal bulunuyor.

Kardinaller, bir aday üçte iki çoğunluk elde edene kadar gizli oylama yapmak zorundadır. Kardinaller tek bir günde dört oy pusulası kullanabilir. Her oylamadan sonra, oy pusulaları yakılır ve St. Peter Meydanı'nda nöbet tutan kalabalığa bir işaret olarak Sistine Şapeli'nin bacasından duman çıkarılır.

Siyah duman (İtalyancada fumata nera) sonuçsuz bir oylamayı ifade ederken, beyaz duman (fumata bianca) yeni bir papanın seçildiğini gösterecek.

NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Daily Express'in haberine göre papa maaş almıyor, ancak tüm seyahat masrafları ve yaşam düzenlemeleri Vatikan tarafından karşılanıyor. Papa Francis'in kurumsal ayrıcalıkları arasında resmi bir ikametgah, beş araba ve uluslararası ödemeler vardı. Ancak, Papa Francis'in net değeri diğer Papaların biriktirdiğinden çok daha azdı. Net servetinin 11,9 milyon sterlin (16 milyon dolar) olduğu iddia ediliyor.