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Yeni Papa'nın bileğindeki saatin fiyatı gündem oldu! Herkes araştırıyordu

Katolik Kilisesi'nin yeni lideri Kardinal Robert Prevost, seçildiği gün halkı selamlamıştı. Yaptığı konuşma sırasında Papa XIV. Leo, bileiğindeki saatiyle gündeme geldi.

Yeni Papa'nın bileğindeki saatin fiyatı gündem oldu! Herkes araştırıyordu

Papa Francis'in ölümünün ardından Katolik Kilisesi'nin yeni lideri 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost oldu. İlk resmi halk konuşmasında “Alçakgönüllülük, birlik ve barış” mesajları veren yeni papanın kıyafetinin altındana bir kısmı gözüken saati sosyal medyada gündem oldu.

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MARKASI VE FİYATI MERAK EDİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları birçok popüler sitede saatin markası konusunda birçok tahminde bulundu. Genel olarak kolundaki saatin 1990’ların “Kardinal Kırmızısı” Wenger Swiss Military 7223X modeli olduğu belirtildi. Casio F-91W” ve “Timex Expedition” gibi modeller de tahmin arasında yer aldı.

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Saatin ise fiyatının 368 (yaklaşık 19 bin) sterlin olduğu tahmin ediliyor. Papa Francis, papalığın mütevazılığına vurgu yapmak üzere 50 sterlinlik siyah plastik Swatch takmıştı.

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Papa II. Jean Paul’ün iki renkli Datejust’ı, XVI. Benedict’in Junghans’ı ve Papa Francis’in Swatch’ı, her biri papalık kimliğinin bir parçası olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Papa saat
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