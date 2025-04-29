Yeni Papa seçilecek! Kardinallerle ilgili önemli iddia: İkiye bölündüler!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından gözler Vatikan Devlet Başkanlığı ve Katolik dünyasının yeni liderine çevrilmişti. Kardinaller 7 Mayıs günü Kilise'nin yeni liderini seçmek için bir araya gelecek fakat kardinallerle ilgili bir iddia ortalıkta dolaşmaya başladı.

Konklavların yapıldığı 16. yüzyıldan kalma Sistin Şapeli hazırlanmaya başlandı. Önceki iki konklav 2005 ve 2013 yıllarında yalnızca iki gün sürmüştü. İsveçli Kardinal Anders Arborelius'e göre bu yıl toplantı daha fazla sürecek.

KARDİNALLER BİRBİRİNİ TANIMIYOR

Arborelius, "çoğumuz birbirimizi tanımıyoruz" diyerek çoğu kardinalin Papa Francis tarafından, daha önce hiç kardinal çıkarmamış ülkelerden atandığını ve birbirleriyle daha önce hiç karşılaşmadıklarını belirtti. Kardinal reform yanlıları ve muhafazakarlar arasında bir bölünme yaşıyor.

Papa Francis'in LGBT bireyleri ve boşanmış kişileri kiliseye kabul etmesi ve kadınların da papazlık vari görevler alabileceği yönündeki tartışmalara izin vermişti ve bazı kardinaller tarafından tepki çekmişti. Yeni Papa'nın bu önemli reformlarla ilgili kararı ne olacak merak ediliyor.