Yeni Papa seçilecekti! Afrikalı kardinalden seçim öncesi olay iddia! Vatikan'ın açıklamasını yalanladı

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal bir araya gelecek. Yeni Papa'nın seçilmesi için düzenlenen toplantı, bir Afrikalı kardinalin 'davet edilmediğini' iddia etmesinin ardından tartışma yarattı.

AFRİKALI KARDİNALDEN OLAY İDDİA

79 yaşındaki Kardinal John Njue, Sistine Şapeli'nde başlayacak gizli sürecin başlangıcı için Vatikan'da bir araya gelen 70 ülkeden diğer 133 kardinale katılmaya hak kazanmıştı. Ancak Kenyalı din adamı bir röportajında davet edilmediğini söyledi. "Seçim için oraya gidenlere genellikle resmi davetler gönderilir, benim tarafımda böyle bir şey olmadı. Gerçek şu ki davet edilmedim. Neden dışlandığımı bilmiyorum, orada değilsem bunun nedeni sağlık durumumun kötü olması değil." dedi.

Vatikan sözcüsü, Kardinal Njue'nin 'davet edildiğini ancak sağlık sorunları nedeniyle katılmadığını' ileri sürdü.