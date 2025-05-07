Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yeni Papa seçilecekti! Afrikalı kardinalden seçim öncesi olay iddia! Vatikan'ın açıklamasını yalanladı

79 yaşındaki Kardinal John Njue, 133 kardinalin katılacağı Sistine Şapeli'nde başlayacak olan gizli toplantıya davet edilmediğini iddia etti. Vatikan açıklama yaptı. Kardinal ise bu açıklamayı yalanladı.

Yeni Papa seçilecekti! Afrikalı kardinalden seçim öncesi olay iddia! Vatikan'ın açıklamasını yalanladı
Jale Uslu

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal bir araya gelecek. Yeni Papa'nın seçilmesi için düzenlenen toplantı, bir Afrikalı kardinalin 'davet edilmediğini' iddia etmesinin ardından tartışma yarattı.

Ekran görüntüsü 2025-05-07 132502

AFRİKALI KARDİNALDEN OLAY İDDİA

79 yaşındaki Kardinal John Njue, Sistine Şapeli'nde başlayacak gizli sürecin başlangıcı için Vatikan'da bir araya gelen 70 ülkeden diğer 133 kardinale katılmaya hak kazanmıştı. Ancak Kenyalı din adamı bir röportajında davet edilmediğini söyledi. "Seçim için oraya gidenlere genellikle resmi davetler gönderilir, benim tarafımda böyle bir şey olmadı. Gerçek şu ki davet edilmedim. Neden dışlandığımı bilmiyorum, orada değilsem bunun nedeni sağlık durumumun kötü olması değil." dedi.

NJUE

Vatikan sözcüsü, Kardinal Njue'nin 'davet edildiğini ancak sağlık sorunları nedeniyle katılmadığını' ileri sürdü.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağ evinin bahçesinde bulundu! Jandarma operasyon düzenledi!Bağ evinin bahçesinde bulundu! Jandarma operasyon düzenledi!
Efsane yüzünden göğüslerine dokunuyorlardı! Çareyi bakın nasıl buldular...Efsane yüzünden göğüslerine dokunuyorlardı! Çareyi bakın nasıl buldular...

Anahtar Kelimeler:
Papa Francis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Boşanma avukatı müvekkilini öldürdü! Nedenini duyan şaştı kaldı

Boşanma avukatı müvekkilini öldürdü! Nedenini duyan şaştı kaldı

250 TL'ye 6 tane ev aldı! Duyanlar nasıl yaptığını merak ediyor...

250 TL'ye 6 tane ev aldı! Duyanlar nasıl yaptığını merak ediyor...

O markanın tahini raflardan acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı

O markanın tahini raflardan acilen toplatılıyor! Nedeni bakın ne çıktı

Efsane yüzünden göğüslerine dokunuyorlardı! Çareyi bakın nasıl buldular...

Efsane yüzünden göğüslerine dokunuyorlardı! Çareyi bakın nasıl buldular...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.