MAGAZİN

Yeni rolü için 20 günde 10 kilo aldı!

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 21:04 | Son Güncelleme 10 saat önce

Son dönemde arka arkaya yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Ebru Karanfilkci, rolü için 20 günde 10 kilo aldı.

Yeni rolü için 20 günde 10 kilo aldı!

Ebru Karanfilci ‘Rüzgar Bizi Götürecek’ filmi için aldığı 10 kiloyu çekimlerin bitmesiyle vermeye başladı.

Bu süreci eğlenceli ve öğretici hale getiren oyuncu dans etmeye başladı. Hip hop dansını öğrenerek hızla kilo vermeye başlayan Karanfilci, sağlıklı beslenme programı da uyguluyor. Kilo verdikçe kendini daha iyi hissettiğini söyleyen güzel oyuncu, "Bu süreç benim için çok keyifli oldu. Karakterine büründüğüm her rol bana bir şeyler kattı, gerekirse karakter için 50 kilo bile alırım" dedi.

‘Kaç Baba Kaç’ tiyatro oyununda başhemşireyi canlandıran Ebru Karanfilci şimdi de ‘Rüzgar Bizi Götürecek’ adlı sinema filmle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Ebru Karanfilci Rüzgar Bizi Götürecek

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