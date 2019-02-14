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Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Sosyal medyada son günlerde ortaya çıkan yeni bir akıma göre sosyal medya kullanıcıları, plastik şişe veya klozet kapağı gibi cisimler yardımıyla sanki bir uçak yolculuğundalarmış gibi görüntüler kaydediyorlar.

Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu

Sputnik Türkiye'nin haberine göre 'Sahte uçak yolculuğu' ismiyle yayılan bu akıma, kısa sürede çok sayıda kişi dahil oldu ve evlerinde kullandıkları cisimler yardımıyla aynı sosyal medya fenomenleri gibi sahte uçak yolculuklarından görüntüler paylaştı.

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Bu akım, dünya çapında 'TikTok' olarak bilinen video paylaşım uygulaması 'Douyin'de başladı ve kısa sürede diğer sosyal medya platformlarına da yayıldı.

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Bu yeni akımın Douyin'de ise 27 milyondan fazla görüntülenme aldığı öğrenildi.

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Paylaşılan videolarda kullanıcıların kimi zaman bir plastik şişe, kimi zaman ise klozet kapağı kullanarak uçak yolculuğundaymış izlenimi yarattıkları görüldü.

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Kullanıcıların aynı zamanda, uçak yolculuğu görüntüleri için gerekli olan gökyüzü fotoğraflarını ise telefon ya da televizyonlarından elde ettikleri görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sahte uçak yolculuğu cisim

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