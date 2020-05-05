Yeni testler Avrupa’da Aralık ayından beri koronavirüs olduğunu kanıtladı

Fransa’da bir hastane, zatürre geçirmiş eski hastalardan alınan örnekleri tekrar test etti ve Fransa’da ilk vakanın doğrulanmasından yaklaşık bir ay önce Covid-19 olan bir hasta keşfedildi.

Paris’teki Avicenne ve Jean Verdier hastanelerinin resüsitasyon başkanı Yves Cohen Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Ocak ve Aralık aylarında grip testleri negatif gelen 24 hastadan alınan örneklerin bilim insanları tarafından tekrar test edildiğini belirterek "24 hasta içinde 27 Aralık tarihinde bir tane Covid-19 pozitif hasta var" dedi. Numunelerin tümü başlangıçta PCR testleri kullanılarak grip tespiti için toplanmıştı. Aynı görüntüleme süreci, enfekte olmuş Covid-19 vakalarını tespit etmek için kullanıldı.



Yves Cohen, negatif çıkan başka numunelerin de incelenmesini istiyor.

KORONAVİRÜS SALGINI

Toplanan numuneler, hastanede birden çok defa test edilerek, test sonuçlarında bir hata olmadığı doğrulandı. Yves Cohen şimdi aynı döneme ait negatif sonuç veren örneklerin tekrar incelenmesini isteyerek durumu yerel yönetimlere bildirdiğini sözlerine ekledi. Fransa’da doğrulanmış ilk koronavirüs vakası 24 Ocak’ta kayıtlara geçti.