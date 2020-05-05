Yeni testler Avrupa’da Aralık ayından beri koronavirüs olduğunu kanıtladı

Fransa’da bir hastane, zatürre geçirmiş eski hastalardan alınan örnekleri tekrar test etti ve Fransa’da ilk vakanın doğrulanmasından yaklaşık bir ay önce Covid-19 olan bir hasta keşfedildi.
Paris’teki Avicenne ve Jean Verdier hastanelerinin resüsitasyon başkanı Yves Cohen Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada Ocak ve Aralık aylarında grip testleri negatif gelen 24 hastadan alınan örneklerin bilim insanları tarafından tekrar test edildiğini belirterek "24 hasta içinde 27 Aralık tarihinde bir tane Covid-19 pozitif hasta var" dedi. Numunelerin tümü başlangıçta PCR testleri kullanılarak grip tespiti için toplanmıştı. Aynı görüntüleme süreci, enfekte olmuş Covid-19 vakalarını tespit etmek için kullanıldı.
Yves Cohen, negatif çıkan başka numunelerin de incelenmesini istiyor.
Toplanan numuneler, hastanede birden çok defa test edilerek, test sonuçlarında bir hata olmadığı doğrulandı. Yves Cohen şimdi aynı döneme ait negatif sonuç veren örneklerin tekrar incelenmesini isteyerek durumu yerel yönetimlere bildirdiğini sözlerine ekledi. Fransa’da doğrulanmış ilk koronavirüs vakası 24 Ocak’ta kayıtlara geçti.
Yves Cohen, enfekte olup hayatta kalan ilk hastanın izinin sürüldüğünü belirtti. Koronavirüs testi pozitif olan ilk hastayı tespit etmek, hastalığın nasıl yayıldığını anlamak açısından önem taşıyor. Yves Cohen ilk vaka hakkında "15 gün boyunca hasta olan adam enfeksiyonu iki çocuğuna da bulaştırdı ancak süpermarkette çalışan eşi enfekte olmamıştı. Nasıl enfekte olduğunu anlamayan hasta, ilk duyduğunda çok şaşırdı. İpuçlarını birlikte bir araya getirince hastanın yurt dışı seyahati yapmamış olduğunu ve tek kontağının süpermarket çalışanı eşi olduğunu ortaya çıkardık" dedi.
Yves Cohen bahsi geçen hastanın eşinin Çin kökenli iş arkadaşlarına yakın bir yerde çalıştığını söyleyerek, bu kişilerin Çin’e seyahat geçmişi olup olmadığının soruşturulması gerektiğini belirtti. Yves Cohen, sözü edilen bu hastanın sıfırıncı vaka olabileceğini, ancak diğer bölgelerde de benzer vakaların olabileceğini söyleyerek "PCR testleri zatürre için negatif çıkan tüm vakalar tekrar test edilmeli" dedi.
Fransa 11 Mayıs’ta ülke çapında karantinayı sona erdirmeyi planlıyor. Okullar yeniden açılacak ve insanlar yaklaşık iki ay sonra ilk kez işlerine geri dönebilecek.
Fransa başbakanı Emmanuel Macron 11 Mayıs’ın normal hayata dönüş anlamına gelmediğini, 11 Mayıs tarihinin yalnızca bir aşama olduğunu belirtti.
Koronavirüs salgıını nedeniyle Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en kötü finansal krizin eşiğinde. Yayılmanın önlenebilmesi için ticari faaliyetler, otel ve restoranlar, inşaat ve perakende sektörü durdurulmuş durumda.
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