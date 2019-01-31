Yeni Toyota Yaris HB Mazda kopyası mı olacak? Şaşırtan benzerlik

Açıkçası Sekizsilindir ekibi olarak biz de daha özgün bir yeni Toyota Supra beklentisindeydik. Diğer taraftan; yeni Toyota Yaris HB’in de Toyota ile bir ilgisinin kalmayacak olması, Toyota’nın daha da eleştirilmesine neden olabilir.

Halen satılmakta olan makyajlı Toyota Yaris HB’in önümüzdeki yıl yenisinin tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu aracın özgün bir Toyota modeli değil de, Mazda 2 modelinin bir klonu olacağı ihtimali daha da dillendirilmeye başlandı. Tabi bu durumun en büyük nedeni; ülkemizde ve Avrupa’da satışı olmayan, ancak dünyanın birçok ülkesinde satışta olan Toyota Yaris Sedan’ın yeni kasasında doğrudan Mazda 2 Sedan olarak karşımıza ete kemiğe bürünmüş bir şekilde çıkmış olması gösterilebilir.

Bulunduğu B segmentinde pek de iyi bir satış grafiğine sahip olmayan Yaris, öyle görünüyor ki Toyota tarafından artık üvey evlat olarak görülüyor. Öyle ki; halen Güney Amerika’da satışta olan Toyota Yaris Sedan, yine bu pazara özel olarak üretilen Mazda 2 Sedan ile birebir aynı. Diğer taraftan ön panjur tasarımları tamamen farklı ve her 2 markanın tasarım anlayışlarını yansıtıyor. Kokpitteki tek fark ise direksiyon üzerinde yer alan marka logoları.