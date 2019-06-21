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Yeni trend: Bubble Tea Challenge! Bardakları oralarına sıkıştırıp paylaşıyorlar

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

Yok böyle trend! İnsanların artık ne yapacaklarını şaşırdığını gösteren bu yeni trend: Bubble Tea Challenge sizleri hayrete düşürecek.

Yeni trend: Bubble Tea Challenge! Bardakları oralarına sıkıştırıp paylaşıyorlar

Daha önceki garip trendlere alışmaya çalışırken, Japonya'da başlayan yeni bir akımla birlikte yine kafamız karmakarışık oldu. #bubbleteachallenge olarak da bilinen bu akımda kadınlar plastik çay ve kahve bardaklarını memelerinin arasına koyup selfie çekiyorlar. Detaylar haberimizde...

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Dünya çapında çok ses getirecek yeni bir trend daha baş gösterdi.

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Kadınlar memelerinin arasına koyup dengeledikleri çay ve kahve bardaklarıyla selfie çekmeye başladılar.

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Japonya'da başlayan bu akımın öncüsü, bir Instagram modelinin içeceğini memelerinin arasına koyup elleri serbest bir şekilde fotoğraf çekmesiyle başladı.

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Hayranları aynı şekilde fotoğraf çekmeye ve paylaşmaya başladılar.

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Yeni akım o kadar çok dikkat çekti ki yüzlerce kadın kendisini çekip Instagramda paylaşmaya başladı.

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İçeceklerini memelerinin arasında dengelerken çeşitli günlük aktiviteleri yapmaya çalışıyorlardı; kimisi kitap okuyor, kimisi mesaj yazıyor, kimisi de araba kullanıyordu.

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Akım bir anda bütün dünyaya yayıldı.

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Japonya'dan İngiltere'ye herkes #bubbleteachallenge hashtagiyle fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

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Tayland ve Tayvan halkı da akıma merhaba dedi, hem de bu sefer sadece kadınlar da değil!

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Her ne kadar akımı bir kadın başlatmış olsa da erkekler de geride kalmadı. Kimisi şapkasıyla dengeledi içeceğini, kimisi de yetenekleri gösterip dengede tuttu!

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