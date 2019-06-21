Yeni trend: Bubble Tea Challenge! Bardakları oralarına sıkıştırıp paylaşıyorlar

Daha önceki garip trendlere alışmaya çalışırken, Japonya'da başlayan yeni bir akımla birlikte yine kafamız karmakarışık oldu. #bubbleteachallenge olarak da bilinen bu akımda kadınlar plastik çay ve kahve bardaklarını memelerinin arasına koyup selfie çekiyorlar. Detaylar haberimizde...

Dünya çapında çok ses getirecek yeni bir trend daha baş gösterdi.

Kadınlar memelerinin arasına koyup dengeledikleri çay ve kahve bardaklarıyla selfie çekmeye başladılar.

Japonya'da başlayan bu akımın öncüsü, bir Instagram modelinin içeceğini memelerinin arasına koyup elleri serbest bir şekilde fotoğraf çekmesiyle başladı.

Hayranları aynı şekilde fotoğraf çekmeye ve paylaşmaya başladılar.

Yeni akım o kadar çok dikkat çekti ki yüzlerce kadın kendisini çekip Instagramda paylaşmaya başladı.

İçeceklerini memelerinin arasında dengelerken çeşitli günlük aktiviteleri yapmaya çalışıyorlardı; kimisi kitap okuyor, kimisi mesaj yazıyor, kimisi de araba kullanıyordu.

Akım bir anda bütün dünyaya yayıldı.

Japonya'dan İngiltere'ye herkes #bubbleteachallenge hashtagiyle fotoğraflarını paylaşmaya başladı.