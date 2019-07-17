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Yeni trend: Yıldızların altında okyanusun üstünde uyumak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 17.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenleri gün geçmiyor ki yeni bir şey bulmasın. İnfluencerların bu sefer ki yeni gözdesi ağların üstünde uyumak!

Yeni trend: Yıldızların altında okyanusun üstünde uyumak!

Okyanus dalgalarının üstünde uyumak ve rüzgârın uyurken yavaşça tenizde dolaştığını ve öyle uykuya daldığınızı hayal edin. Hepsinden de eğlenceli olanı, özel olarak tasarlanmış bir ağın üzerinde bunları yaşamak olabilir. Lükste ve çılgınlıkta sınır tanımıyan İnfluencerler, bu eşsiz deneyimi yaşamak için sıraya girmiş durumda.

İşte o görseller...

Genellikle Maldivler'deki bir otelde çekilen bu etkileyici çekimler, özellikle konumundan dolayı çok seviliyor.

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Instagram ünlüleri gerçekten de ağda uyuklamanın, yemek yemenin ya da sadece düz pozun tadını çıkarırken bu anları takipçileri ile paylaşıyor.

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Hepsi su üstünde yüzen özel ağlarla donatılmış böyle bir yerde kalmanın gecelik fiyatı ise 406 $ 'dan başlıyor.

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Ne diyelim son derece popüler haline gelen bu deneyimi bizler de bir gün yaşabiliriz umarız.

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