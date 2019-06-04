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Yeni Watch Dogs oyunu Amazon'da ortaya çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 20:20 | Son Güncelleme

E3 2019'da duyurulacağına kesin gözüyle bakılan yeni Watch Dogs oyunu Amazon UK'de ortaya çıktı.

Yeni Watch Dogs oyunu Amazon'da ortaya çıktı!

Bizzat Ubisoft tarafından Amazon'da yapılan yeni bir listelemeye göre, oyunun adı Watch Dogs Legion olacak. Sayfadaki açıklamaya göre oyuncuları Brexit sonrasındaki Londra'ya götürecek olan oyunda herhangi bir NPC ile oynama şansımız da olacak. Ürün sayfasındaki açıklamada, "Londra, Watch Dogs için en uygun yer zira şehir, dünyadaki en yüksek gözetleme seviyesine sahip yerlerden biri," deniliyor.

Ubisoft'tan resmi bir açıklama gelmiş değil. Merakla bekliyoruz.

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Watch Dogs 2 İnceleme Puanları

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Anahtar Kelimeler:
açık dünya Amazon Ubisoft Watch Dogs Watch Dogs Legion

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