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Yeni yaz dizisi Meleklerin Aşkı başlıyor! İşte Meleklerin Aşkı dizisi konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Akın Topuz’un yaptığı, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosu belli oldu.

Yeni yaz dizisi Meleklerin Aşkı başlıyor! İşte Meleklerin Aşkı dizisi konusu ve oyuncuları

Zekeriyaköy’de çekimleri başlayan Meleklerin Aşkı dizisinin oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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MELEKLERİN AŞKI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yağmur (Berkay Hardal) daha bebekken annesi tarafından huzurevine bırakılan, zeki, merhametli, sevgi dolu bir genç adam… Melek (Gülper Özdemir) ise inatçı, adaletli ve hayatını doğaya adamış bir genç kız. Bu iki kalbi birleştirecek olan kişi ise Melek’in annesi Rukiye’den (Oya Başar) başkası değil. Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u da öz oğlu gibi seven Rukiye, Melek ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur. Rukiye’nin huzurevinden ayrılmasıyla Çekilmez ailesinin de başkahramanı olan Yağmur, Melek’in eniştesi Necmettin’in (Toygan Avanoğlu) Melek’i zengin iş ortağı ile evlendirme hayallerine karşı savaşı kazanabilecek miydi? Yağmur ve Melek çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelecek mi, gelemeyecek mi, gelseler de mutlu olacaklar mı? Bu kaderin örülen ağlarında gizlidir.

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Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini bir aile filminde birleştiren Meleklerin Aşkı hem güldürecek hem de izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak!

Meleklerin Aşkı yakında Show TV’de!


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