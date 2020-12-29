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Yeni yıl coşkusunun yaklaştığı günlerde yılbaşında evini süslemek isteyenlere sevimli bir tavsiye: Meleklerin enerjisinden yararlanın!

Seray Üstün Seray Üstün 29.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle biraz buruk geçecek olan yeni yıl coşkusunu evinize taşıyabilirsiniz. İşe evinizi süsleyerek başlamaya ne dersiniz? Cevabınız evetse sizler için evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir yeni yıl süsünü paylaşacağız.

2020 yılının bitimine sayılı günler kala yeni yılın heyecanı hissedilmeye başlandı. Yeni yıl denildiğinde insanların gözünün önünde büyük bir çoğunlukla ışıltılı ve rengarenk bir görsel beliriyor. Yeni bir yıla giriş her zaman heyecan verici olmuştur. Özellikle yorucu geçen 2020 yılının ardından yılbaşı coşkusunu hissetmek sanıyoruz ki ruhunuza iyi gelecek. Çam ağaçlarınızı çıkartın yeni yıl başlıyor...

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yılbaşını herkes evlerinde ve çekirdek ailesiyle birlikte kutlayacak. Ancak yılbaşı coşkusundan yine de birşey kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden çam ağacınıza kullandığınız süslere kendi ellerinizde yaptığınız bir detayı eklenmenin hoş olacağını düşündük. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz melek süsü pozitif enerjinin size ve ailenizi sarıp sarmalamasını sağlayacak.


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