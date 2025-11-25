Mynet Trend

Yeni Zelanda’da dağ tırmanışında 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi olan Cook Dağı'na tırmanan 2 kişi, dağdan düşerek yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda’daki 3 bin 724 metre yüksekliğindeki Cook Dağı’na tırmanan 4 kişilik dağcı grubundan 2'sinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Tırmanış sırasında dağda mahsur kalan grubun yardım çağrısı göndermesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı ve bu çalışmaların gece boyunca devam ettiği aktarıldı.

Çalışmaların sonucunda, birbirine iple bağlı olan dağcılardan 2'sinin dağdan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alındığı, gruptaki diğer iki kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı kaydedildi.Kaynak: DHA

