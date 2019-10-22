Yeni Zelanda'da erkek ordu mensuplarının makyaj yapma ve oje sürmesine izin

Yeni Zelanda Kraliyet Donanması, kılık-kıyafet yönetmeliğine dair hazırladığı rehberde, erkek ordu mensuplarının istemeleri halinde makyaj yapmasının yolunu açtı.

Yerel medya kuruluşu NewsHub tarafından aktarılan habere göre, tuğamiral David Proctor, “Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, 1 Kasım 2019 itibariyle Kraliyet Donanması’ndaki personelin bakım ve görünümüne yönelik rehberin güncellendiğini doğrulayabilir. Bu değişiklikler, Kraliyet Donanması’nın erkek ve kadın personel arasında görünüm ve bakım açısından bir fark görmediğini yansıtıyor” dedi.

Proctor, donanmanın bakım konusundaki standardının zarifliğe, temizliğe, güvenliğe ve askeri imaja dayandığını söyledi, bu durumun bu şekilde devam edeceğini vurguladı.

Varolan düzenlemeye göre, üniforma giydikleri zamanda kadın ordu mensuplarının dikkat çekmeyen bir makyaj yapmasına, fark edilmeyecek derecede takma kirpik takmasına, oje olarak da renksiz bir cila ya da açık renk tercih etmesine izin veriliyor. Ayrıca doğal renklerde top ya da halka küpe de takabiliyorlar.