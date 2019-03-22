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Yeni Zelanda'daki cami katliamının ilk kurbanı Davud Nabi'nin son sözü '#HelloBrother' için özel video

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DÜNYA  | 22.03.2019 05:26 | Son Güncelleme

TRT World, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "#HelloBrother" etiketiyle onun için hazırladığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Davud Nabi'nin Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybeden ilk kişi olduğu vurgulanan videoda, "Davut Nabi'yi ve onun son iyi niyet gösterisini kutlayalım. Davut Nabi'nin kelimeleri bir diyaloğun başlangıcıydı. Hep beraber bu diyaloğu devam ettirebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın pek çok yerinden insanın "Hello Brother" ve kendi dillerinde "Merhaba kardeşim" dediği videoda, herkes Davud Nabi'nin hikayesini sürdürmek için "#HelloBrother" etiketini kullanarak paylaşımlar yapmaya davet ediliyor.

FAHRETTİN ALTUN DA PAYLAŞTI

Kısa sürede sosyal medyada "#HelloBrother" etiketiyle birçok paylaşım yapılırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de TRT World'ün hazırladığı videoyu "#HelloBrother" etiketiyle sosyal medya hesapları Twitter'da paylaştı.

"MERHABA KARDEŞİM" DEMİŞTİ...

Terör saldırısında hayatını kaybeden Afganistan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, camiye girdiği sırada "Merhaba kardeşim" dediği teröristin kayda aldığı görüntülerde yer almıştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi, "Merhaba kardeşim" sözlerinden birkaç saniye sonra terörist tarafından hedef alınarak katledildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Davud Nabi Yeni Zelanda terör saldırısı Hello Brother

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