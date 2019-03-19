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Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili skandal sözlerin sahibi tutuklandı

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HABER  | 19.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

Denizli'de, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısını sosyal medyadan övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili skandal sözlerin sahibi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir web sitesinde (Ekşi Sözlük) "no ceiling" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımda, saldırıyı öven, İslam'a ve Müslümanlara hakarette bulunan kişinin Eren A. (24) olduğu tespit edildi.

Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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Denizli Yeni Zelanda ekşi sözlük yazarı tutuklama

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