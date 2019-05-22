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Yer: Antalya! Hem karla mücadele hem deniz keyfi...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Antalya'da sahillerde yaz mevsimi yaşanırken, yaylalarda çetin kış şartları hükmünü sürdürüyor. Ekipler Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan karla kaplı yollarını açmak için çalışma yapıyor.

Yer: Antalya! Hem karla mücadele hem deniz keyfi...

Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Antalya'da sahiller dolup taşarken, Toroslar'da ise karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 2200 rakımlı Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nın 5 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, göç zamanından önce Söbüçimen Yaylası yolundaki kar kütlelerini temizlemeye çalışıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, "Antalya sahil ve turizm kenti olarak biliniyor. Toroslar'da ise çok çetin kış şartları yaşanıyor. Söbüçimen Yaylası, sadece Gündoğmuş'un değil Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapan yörüklerin merasıdır. Yayla yolu tarihi bir yoldur. Bu sene zirvede kar daha fazla. Yayla yolu 5 metreyi aşan kar birikintileriyle kapalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bu konuda gerekli talimatları verdi. 10 gündür burada kar mücadelesi yapıyoruz. Büyükşehir olarak gece gündüz durmadan çalışarak göç zamanından önce yaylacılara yolu açacağız" diye konuştu. İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Akseki bölgesinden başlayarak Göktepe ve Saraçlı'daki yayla yollarında da kar çalışması yürüttüğünü ifade etti.

SAHİLLER DOLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası'nda karla mücadelesi sürerken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise sıcak havanın keyfini çıkaranlarla doldu. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da nem oranı ise yüzde 80 olarak belirlendi. Sıcaktan ve yüksek nemden bunalan yerli- yabancı tatilciler ile kent sakinleri, sahilde Akdeniz'in keyfini çıkardı. Bazı kişiler, sahilde güneşlenirken, bazıları da denizde çocuklarıyla yüzmeyi tercih etti.

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Mustafa Boncukçu, havan bulutlu olmasına rağmen çok sıcak olduğunu söyledi. Rusya'da böyle havaları özlediğini belirten Boncukçu, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele edildiğini öğrendiğinde ise şaşkınlık yaşadı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya söbüçimen yaylası karla mücadele

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