Yer: Balıkesir! İnanılmaz doğa olayı: Amerika'dan bile gelen var... "İlk defa böyle bir yer gördüm"

Yürüyüş grubu lideri Erhan Çiftçi öncülüğünde yapılan etkinlikte, doğa tutkunları Cunda Adası’nın Pateriça Burnu’ndan yürüyüşe başladı. Katılımcılar, Yalancı Boğaz üzerinden, deniz seviyesinin yürümeye elverişli olduğu dar bir geçidi kullanarak Maden Adası’na ulaştı.

Grup lideri Çiftçi, "Bugün biz burada doğanın nimetlerinden faydalanmaya, yaşadığımız coğrafyanın en güzel yerlerini görmeye geldik. Şu anda Cunda Adası’ndayız ve karşımızda Maden Adası var. Bugün yürüyerek bir adadan diğerine geçeceğiz. Bu, Türkiye’de çok seyrek görülen, eşsiz bir deneyim," dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR YER GÖRDÜM"

Etkinliğe Amerika’dan katılan doğa yürüyüşçüsü Bilge Akpınar ise, "Benim için çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa böyle bir yer gördüm, duydum. Normalde Amerika’da yaşıyorum. Suyun içinden yürüyerek başka bir adaya geçmek gerçekten ilginç ve unutulmaz bir deneyim olacak," diye konuştu. İlk kez etkinliğe katılan doğa yürüyüşçüsü Niyazi Tekin de, "Heyecanlıyım, ilk defa yürüyeceğim. Umarım güzel ve keyifli bir yürüyüş olur," ifadelerini kullandı.

BELİRLİ DÖNEMLERDE VE UYGUN SU SEVİYESİ ŞARTLARINDA YAPILABİLİYOR

Yürüyüşçüler, Maden Adası’nda bulunan koylarda yüzüp doğayla baş başa vakit geçirdikten sonra aynı güzergâhı kullanarak Cunda Adası’na geri döndü. Sadece belirli dönemlerde ve uygun su seviyesi şartlarında yapılabilen bu özel yürüyüş, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunarak doğayla bütünleşmenin en sıra dışı yollarından birini gösterdi.

(İHA)