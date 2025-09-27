Yer: Bursa! Yüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktı

Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi'nde haftalardır denizanası kabusuyla yaşadıklarını belirterek, bu canlıların hem ağlara hem de balıkçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.

Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.

"ÖLÜ DENİZANALARI KIYIYA VURDU"

Dalarel, bir günde denizanalarının öldüğünü ve şu anda denizde bir tane bile görülmediğini belirterek, "Ölü denizanaları kıyıya vurdu. On binlerce deniz anası birden ortadan kayboldu. Müsilaj etkisiyle öldüğünü düşünüyoruz. Kasımda azalmasını bekliyorduk eylülde bittiler" diye konuştu.