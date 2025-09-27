Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Bursa! Yüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktı

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde denizanaları bir gecede ölüp kıyıya vurdu. Yetkililer bu durumun müsilaj etkisiyle olabileceğini dile getirdi.

Yer: Bursa! Yüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktı

Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, Marmara Denizi'nde haftalardır denizanası kabusuyla yaşadıklarını belirterek, bu canlıların hem ağlara hem de balıkçılara ciddi zarar verdiğini söyledi.

Yer: Bursa! Yüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktı 1

Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.

Yer: Bursa! Yüzlercesi ölüp karaya vurdu! Nedeni bakın ne çıktı 2

"ÖLÜ DENİZANALARI KIYIYA VURDU"

Dalarel, bir günde denizanalarının öldüğünü ve şu anda denizde bir tane bile görülmediğini belirterek, "Ölü denizanaları kıyıya vurdu. On binlerce deniz anası birden ortadan kayboldu. Müsilaj etkisiyle öldüğünü düşünüyoruz. Kasımda azalmasını bekliyorduk eylülde bittiler" diye konuştu.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni şirketindeki hatayı fark etti, kovuldu!Yeni şirketindeki hatayı fark etti, kovuldu!
27 Eylül 2025: Gökyüzü bugün ne söylüyor? Burçlar ve sağlık üzerindeki etkileri27 Eylül 2025: Gökyüzü bugün ne söylüyor? Burçlar ve sağlık üzerindeki etkileri

Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik denizanası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.