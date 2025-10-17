Yer: Diyarbakır! Binlerce kişi akın etti, oteller doldu taştı!

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncüsü, 11 Ekim'de başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan kentte; 51 noktada, 350'ye yakın etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda kentte festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler bulunuyor. Festivale, Diyarbakırlıların yanı sıra kenti gezmeye gelen yerli turistler de yoğun ilgi gösteriyor. 19 Ekim'e kadar sürecek festivale ilk 6 günde 120 bin kişi katılırken; kentteki otel, misafirhane ve konuk evlerinde yer kalmadı.

'FESTİVAL ŞEHRE SADECE SANAT, KÜLTÜR GETİRMİYOR'

Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, "6 günde gerçekleştirmiş olduğumuz tiyatro, konserler, söyleşiler, etkinliklerle beraber toplamda 120 bin civarında bir kitleye ulaşmış olduk. Kültür Yolu Festivali şehre sadece sanat, kültür getirmiyor. Bununla beraber şehre maddi anlamda da katkısı oluyor. Şehri canlı şehir konumuna getiriyor. Canlı şehir konumuna getirdiği zaman da işte buradaki otellerin doluluk oranı arttı. Ticaret anlamında esnaflarımız faydalandı. Gelen yüz binlerce kişiyle ticaret satışları da arttı. Bu anlamda festival şehre sadece bir kültür sanat etkinliği değil, ekonomisine de katkı sağlayarak devam ediyor. Diyarbakır bildiğimiz gibi köklü bir geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bir tarafta tiyatrolar, bir tarafta konserler, bir tarafta söyleşiler, resim sergileri, fotoğraf sergileri derken Diyarbakır'ın geneline yayılmış durumdayız. Her kesime hitap edecek şekilde etkinliklerimiz var. Çocuk etkinliklerimiz ayrı, büyük etkinliklerimiz ayrı. Herkes bu şekilde bu etkinliklerden faydalanıyor. Bizim de buradaki asıl gayemiz, Diyarbakır'ı kültür ve sanat etkinlikleriyle tanınır bir şehir haline getirmek. Kültür Yolu Festivali de bu anlamda bu olguyu desteklemiş oluyor" dedi.

'ŞU AN DOLULUK ORANI YÜZDE 100 CİVARINDA'

Etkinliklerle 250 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Tekin, "Bölgemizin ikliminden kaynaklı, eylül ve ekim aylarında genel olarak tur şirketleri buraya çok rağbet gösteriyor. Onun yanında Kültür Yolu Festivali kapsamında da çevre illerimizden, ilçelerimizden turistler geliyor. Bununla beraber otellerimizde, misafirlerimizde, konuk evlerimizde şu an doluluk oranı yüzde 100 civarında. Hiç boş yer bulamıyoruz. Birçok dışarıdan gelen misafirlerimiz bizi arayarak, 'Diyarbakır'a geldik ama konaklama yeri bulamıyoruz' diyor. 'Bu konuda yardımcı olun' diye talepleri oluyor. Biz de imkanlar dahilinde dışarıdan gelen misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında gelen turlarla beraber otellerimizin doluluk oranı yüzde 100 oldu. Gelen misafirlerimizden alternatif yer olarak üniversitemizin konukevi, DSİ misafirhanesine yönlendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayın 19'una kadar etkinliklerimiz devam ediyor. Tahminimize göre de bu etkinliklerin bitimine kadar 250 bin civarında bir kitleye ulaşmış olacağız. Diyarbakır'ımızı kültürle, sanatla doyuracağız" diye konuştu.

'BU YIL FESTİVAL İÇİNDE FESTİVAL YAŞIYORUZ'

Tekin, "Bu yıl Kültür Yolu Festivali'nin bir diğer güzelliği de festival içinde festival yaşıyoruz. Bu yıl da yapmış olduğumuz 'Dicle Belgeseli ve Kısa Film Festivali’ni 14-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdik. Kısa Film Festivalimize il dışından 60'a yakın akademisyen, oyuncu, sanatçı, Yeşilçam sanatçıları geldi. Onu da bugün tamamlamış olacağız. Burada da amacımız, Diyarbakır'ı kültürle, sanatla besleyerek şehrimizin özlemiş olduğu kültür sanat etkinliğine kavuşturmak. Festivalin ilimizde gerçekleştirmesine büyük destek sağlayan Sayın Bakanlarımıza, Valimize, paydaş tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu işin gerçek sahibi olan Diyarbakır halkıdır. Festivalin de gerçek sahibi Diyarbakır halkıdır. Diyarbakır halkına da festivalimize vermiş oldukları destekten, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Almanya'dan gelen Gülnaz Yıldırım da "Daha önce de gelmiştim, bu benim 2'nci gelişim. Memleketimizin her yeri güzel. Türkiye'nin her yeri muhteşem" diye konuştu. (DHA)