Yer: Diyarbakır! Mezarlıkta bulundu içinden 6 sayfalık dilekçe çıktı

Diyarbakır'ın Kırsal Özbilek Mahallesi'ndeki mezarlıkta, 8 Mart’ta hayatını kaybeden kişinin toprağa verilmesi için yapılan mezar kazısında, mozaik kalıntıları bulundu. Kalıntıların tarihi niteliğinin olduğunu düşünen mahalleli, cenazeyi başka yere defnedip, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeyi koruma altına alan ekipler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne haber verdi. Aynı gün olay yerine gelen müze yetkilileri, kazılarda mozaiğin Genç dönem Roma, erken dönem Bizans dönemine ait olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda da mozaiğin zemininde Davut Yıldızı ve 6 satırlık eski Yunan dilinde yazılı dilekçe ortaya çıkarıldı. Kazının ardından 35 metrekarelik alan, özel brandayla ve etrafına şerit çekilerek kapatıldı.

İHBAR ÜZERİNE GİTTİLER

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, mozaikli alanın geç dönem Roma, erken dönem Bizans dönemine ait olduğunun tespit edildiğini belirterek "Mart ayının başlarında Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bize gelen bir ihbarla, söz konusu köyün günümüz mezarlarında yapılan bir defin işleminde, bir mozaikli alanın bulunduğu söylendi. Gelen ihbar üzerine aynı gün gidip yerinde bir inceleme yaparak, orada bir mozaikli alan tespit ettik.

3 HAFTADA 35 METREKARE MOZAİKLİ ALAN BULUNDU

Daha sonra aynı hafta içinde yine arkeolog, sanat tarihçisi arkadaşlarımızdan oluşan uzman ekiplerimizle gidip yerinde bir inceleme yaptık ve orada gerçekten de bir mozaikli alanın olduğunu gördük. Bununla ilgili resmi yazışmalarımızı yaptık. Kültür Vakıfları Müze Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerimiz için resmi yazışmalar yapıldı. Söz konusu yazışmalar kurtarma kazısı yazışmaları ve izinleri geldikten sonra aynı zamanda Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan da gerekli izinler alındı. 11 Mart’ta kurtarma kazısı çalışmalarına başladık. Kurtarma kazısında restoratör, arkeolog, sanat tarihçi, antropolog gibi uzman ekipten oluşmaktaydı. Yaklaşık 3 haftalık çalışmayla 35 metrekare alan içerisinde mozaikli alanı ortaya çıkardık. Geç dönem Roma, erken dönem Bizans dönemine tarihlenmektedir” dedi.

6 SATIRLIK DİLEKÇE ÇIKTI

Çelebi, çalışmalarla mozaikte içinde haç motifi olan Davut Yıldızı ve eski Yunan dilinde yazılmış 6 satırlık dilekçenin de tespit edildiğini ifade ederek “Büyük bir ihtimalle, mozaik zeminin o dönemdeki bir mimari yapının zemini olduğunu düşünüyoruz. Villa olabilir veya başka bir yapı olabilir. Onun zemin döşemesi mozaik niteliğinde. Üzerinde geometrik motifler mevcuttu. Onun dışında Davut Yıldızı ve Davut Yıldızı'nın içinde de haç motifi ortaya çıktı. Zeminde aynı zamanda 6 satırlık bir dilekçe yazısı bulunuyor.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır