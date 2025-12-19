Yer: Erzincan! ‘Starlink uydu zinciri' geçti, vatandaşlar telefona sarıldı!

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi semalarında, akşam saatlerinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydularının geçişi gözlemlendi.

Gökyüzünde tek sıra halinde ilerleyen uydu dizilimi, büyük heyecan oluşturdu. Vatandaşlar, sıra dışı gökyüzü görüntüsünü cep telefonlarıyla kayda aldı.

BİNLERCE KÜÇÜK UYDUDAN OLUŞUYOR

Starlink projesi, dünya genelinde internet erişimini artırmak amacıyla SpaceX tarafından yörüngeye yerleştirilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Uydular, alçak yörüngede belirli aralıklarla geçiş yaparken bazı bölgelerde çıplak gözle de izlenebiliyor.