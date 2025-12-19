100 yıldır toprak altındaydı! Diyarbakır surlarının kayıp kısmı bulundu!

Diyarbakır’da yapılan arkeolojik kazılarda, kentin simgesi Diyarbakır surlarının 100 yıldır toprak altında kalan kısmı gün yüzüne çıktı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan, 10 bin yıldır kesintisiz olarak yerleşime sahne olan Amida Höyük’te yapılan kazılarda önemli bir keşfe imza atıldı.

İç Kale Artuklu Sarayı kazısında Diyarbakır surlarının yaklaşık 100 yıldır toprak altında olan kısmı bulundu. Surların 1.35 metre yükseklikte, 17 metre uzunluğu olan kısmı ortaya çıktı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. İrfan Yıldız, suların Hurriler döneminde yapıldığı düşündüklerini belirtti.

"BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE"

Yıldız, şunları söyledi:

"Büyük ebatlı blok taşlar kullanılmış, kesme taş şeklinde. Ancak bunların temel kısmında daha küçük boyutlu kırma taş malzemesi kullanılması da dikkat çekicidir. Kazı çalışmalarında aynı zamanda Osmanlı döneminde bu surların hemen önüne çeşitli mekanların eklendiğini de görüyoruz. Şu anda bu mekanlara ait iki kemerin başlangıç seviyesinin olduğu kısımlar ortaya çıkartıldı."

