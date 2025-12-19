Dolandırıcılıktan yargılanıyordu! Mahkemeye geldiği araçla şaşkına çevirdi

39 yaşındaki Latoya Clark, ABD hükümetinin COVID -19 yardım kredisi ve hibe programlarından 29 milyon doları zimmete geçirmek için komplo kurmakla suçlanıyordu. İddialara göre dolandırıcılar, 92 sahte başvuru yaparak Maaş Koruma Programı fonlarından 29 milyon dolar elde etmiş ve bu para daha sonra paravan şirketler ağı aracılığıyla aklanmıştır.

ÇALINTI ARAÇLA MAHKEMEYE GİTTİ

Dolandırıcılıktan yargılanan kadın, mahkemeye geldiği araçla herkesi şaşkına çevirdi. Florida'daki Fort Pierce'te bulunan federal adliye binasına sadece birkaç blok uzaklıktayken, plaka okuyucu cihaz, aracının çalıntı olduğunu tespit etti. Clark araçtan indikten sonra gözaltına alındı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Clark iki ay önce U-Haul'dan bir günlük kiralama yöntemiyle minibüsü kiralamıştı. Aracı iade etmeyince, çalıntı olarak bildirildi.