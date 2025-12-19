Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dolandırıcılıktan yargılanıyordu! Mahkemeye geldiği araçla şaşkına çevirdi

Sahte başvurularla Maaş Koruma Programı fonlarından 29 milyon dolar elde eden 39 yaşındaki Latoya Clark, yargılandığı mahkemeye geldiği araçla herkesi şaşkına çevirdi. Kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Dolandırıcılıktan yargılanıyordu! Mahkemeye geldiği araçla şaşkına çevirdi

39 yaşındaki Latoya Clark, ABD hükümetinin COVID -19 yardım kredisi ve hibe programlarından 29 milyon doları zimmete geçirmek için komplo kurmakla suçlanıyordu. İddialara göre dolandırıcılar, 92 sahte başvuru yaparak Maaş Koruma Programı fonlarından 29 milyon dolar elde etmiş ve bu para daha sonra paravan şirketler ağı aracılığıyla aklanmıştır.

Dolandırıcılıktan yargılanıyordu! Mahkemeye geldiği araçla şaşkına çevirdi 1

ÇALINTI ARAÇLA MAHKEMEYE GİTTİ

Dolandırıcılıktan yargılanan kadın, mahkemeye geldiği araçla herkesi şaşkına çevirdi. Florida'daki Fort Pierce'te bulunan federal adliye binasına sadece birkaç blok uzaklıktayken, plaka okuyucu cihaz, aracının çalıntı olduğunu tespit etti. Clark araçtan indikten sonra gözaltına alındı.

Dolandırıcılıktan yargılanıyordu! Mahkemeye geldiği araçla şaşkına çevirdi 2

Mahkeme kayıtlarına göre, Clark iki ay önce U-Haul'dan bir günlük kiralama yöntemiyle minibüsü kiralamıştı. Aracı iade etmeyince, çalıntı olarak bildirildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır surlarının kayıp kısmı bulundu! Diyarbakır surlarının kayıp kısmı bulundu!
Görenler telefona sarıldı! Vatandaşları heyecanlandırdıGörenler telefona sarıldı! Vatandaşları heyecanlandırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.