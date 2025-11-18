YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yer Eskişehir... Olay tartışma yarattı: 1 kiloluk tavuk dürümü 150 TL’ye satıyor! Kısa sürede gündem oldu

İçerik devam ediyor

Eskişehir’de dönercilik yapan Suat Gelin, 1 kilogramlık tavuk dürümünü ayranla birlikte 150 TL’den satışa sununca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hatay’dan 6 Şubat depremlerinin ardından kente gelerek Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi’nde işletme açan 39 yaşındaki Gelin, Hatay usulü hazırlanan dev dürümüyle kısa sürede dikkat çekti. Son dönemde yaşanan olaylar üzerine tartışma yarattı, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Eskişehir’de esnaf Suat Gelin, 1 kilogramlık dürümü ayranla birlikte 150 TL'den satıyor. 1 kiloluk tavuk dürümü merak edenler dükkanda yoğunluk oluştururken, kısa sürede tartışma konusu haline geldi.

Yer Eskişehir... Olay tartışma yarattı: 1 kiloluk tavuk dürümü 150 TL’ye satıyor! Kısa sürede gündem oldu 1

DÜRÜMÜN AĞIRLIĞI 1 KİLOGRAM

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından Hatay’dan Eskişehir’e gelen esnaf 39 yaşındaki Suat Gelin, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi üzerinde döner dükkanı açtı.

Yer Eskişehir... Olay tartışma yarattı: 1 kiloluk tavuk dürümü 150 TL’ye satıyor! Kısa sürede gündem oldu 2

Hatay usulü yapılan dönerin farklı yönü ise gramı olarak öne çıkıyor. Tavuk döner, yeşillik ve sostan oluşan dürümün ağırlığı 1 kilogramı buluyor.

Yer Eskişehir... Olay tartışma yarattı: 1 kiloluk tavuk dürümü 150 TL’ye satıyor! Kısa sürede gündem oldu 3

İki lavaşla yapılan 1 kiloluk tavuk döneri duyup merak eden müşteriler, dükkana gelerek sipariş veriyor. 1 kiloluk dürüm, yanında ayranla birlikte 150 TL’ye satılıyor. Esnaf Gelin, 1 kilodan fazla yiyebilene ise bir dürüm de kendilerinin hediye edeceğini söyledi.

Yer Eskişehir... Olay tartışma yarattı: 1 kiloluk tavuk dürümü 150 TL’ye satıyor! Kısa sürede gündem oldu 4

"KAMPANYA BAŞLATTIK, 1 KİLO DÜRÜM 150 LİRA"

Suat Gelin, "Ön plana çıkan bizim Hatay sosumuz. Onu kendim yapıyorum. Özel mayonezimiz var, yine kendimiz yapıyoruz. Bir kampanya başlattık, 1 kilo dürüm 150 lira. Bu kampanya bayağı tutuldu. Müşteriler memnun, yiyen bir daha geliyor. Orijinal Hatay usulü yapıyoruz, tam 1 kilo çıkıyor. Merak edip dürümü tartan bazı müşterilerimiz bizi arayıp, ‘Ağabey bu kadar tutturamazsın yani’ dediler. Dürümün içinde et oranı fazla. Ayranı da yanında hediye ediyoruz. Bizi böyle kurtarıyor, ‘Kurtarmıyor’ diyenler varmış ama biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz, vermeyiz. Bu dürümü yiyen de oluyor, yiyemeyen de ama bunun üstüne çıkan olmadı. 1 kilodan fazla yiyene bir tane daha biz hediye edeceğiz" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçak midye gerçeğine karşı uyardı...Kaçak midye gerçeğine karşı uyardı...
Kebabın 3'üncü olmasına tepki: "Dışlıyorlar"Kebabın 3'üncü olmasına tepki: "Dışlıyorlar"

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Hatay tavuk dürüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.