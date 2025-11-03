YEMEK

Yer Giresun... “Alucra Kelemi”ne dadandılar! Lahana tarlalarında hırsızlık alarmı: "Köylülerimiz mecburen nöbet tutmaya başladı"

Giresun’un Alucra ilçesinde üreticiler, hasat dönemine sayılı günler kala lahana tarlalarına dadanan hırsızlardan endişe duyuyor. İlçeye bağlı Gürbulak köyünde, “Alucra Kelemi” olarak bilinen yerli lahana çeşidinin hasadı öncesinde, kimliği belirsiz kişilerin kasa kasa ürün çaldığı iddia edildi. Emeklerinin boşa gitmemesi için köylüler, geceleri tarlalarında nöbet tutmaya başladı.

Giresun’un Alucra ilçesinde üreticiler, lahana hasadı öncesi tarlalarına dadanan hırsızlardan şikayet ediyor.

"ALUCRA KELEMİ" HIRSIZLIĞI

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Gürbulak köyünde, "Alucra Kelemi" olarak bilinen lahana hasadı öncesi hırsızlık endişesi artıyor. Son haftalarda tarlalara giren kimliği belirsiz kişiler, kasa kasa kelem çalarak üreticileri mağdur ettiği ileri sürüldü.

"MECBUREN BAHÇELERİNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADI"

Köylüler, aylarca emek vererek yetiştirdikleri ürünleri korumak için gece saatlerinde tarlalarda nöbet tutmaya başladı.

Gürbulak Köyü Muhtarı Ahmet Uran, iki yıldır süren hırsızlık vakalarının köyde büyük tedirginlik meydana getirdiğini belirterek "Geçen sene ve bu sene olmak üzere iki yıldır hiç yaşamadığımız bir hırsızlık olayıyla karşı karşıyayız. Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz Alucra Kelemlerimizi hırsızlar gece vakti gelip çalıyor. Köylülerimiz artık mecburen bahçelerinde nöbet tutmaya başladı" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
lahana Giresun hırsızlık
