Yer: Hindistan! Heyelan evleri sürükledi, onlarca kişiden haber alınamıyor! O anlar kamerada

Hindistan'da Uttarakhand eyaletinin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanak heyelana neden oldu.

India Today gazetesinin haberine göre afette ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'yi aşkın kişiden ise haber alınamıyor. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, heyelanın evleri ve çevredeki bitki örtüsünü önüne katarak sürüklediği görülüyor.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve ilgili ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Heyelan bölgesinde yaşayanların güvenli alanlara götürüldüğü bilgisini veren Dhami, afetzedelere gerekli yardımın sağlandığını ifade etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Uttarakhand'daki yetkililerle bölgedeki durumu görüştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Amit Shah da Dhami ile yaptığı görüşmede bölgeye her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.