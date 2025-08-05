Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Hindistan! Heyelan evleri sürükledi, onlarca kişiden haber alınamıyor! O anlar kamerada

İçerik devam ediyor

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişiden haber alınamıyor.

Hindistan'da Uttarakhand eyaletinin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanak heyelana neden oldu.

Yer: Hindistan! Heyelan evleri sürükledi, onlarca kişiden haber alınamıyor! O anlar kamerada 1

India Today gazetesinin haberine göre afette ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 50'yi aşkın kişiden ise haber alınamıyor. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, heyelanın evleri ve çevredeki bitki örtüsünü önüne katarak sürüklediği görülüyor.

Yer: Hindistan! Heyelan evleri sürükledi, onlarca kişiden haber alınamıyor! O anlar kamerada 2

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve ilgili ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yer: Hindistan! Heyelan evleri sürükledi, onlarca kişiden haber alınamıyor! O anlar kamerada 3

Heyelan bölgesinde yaşayanların güvenli alanlara götürüldüğü bilgisini veren Dhami, afetzedelere gerekli yardımın sağlandığını ifade etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Uttarakhand'daki yetkililerle bölgedeki durumu görüştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Amit Shah da Dhami ile yaptığı görüşmede bölgeye her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybettiParaşütle atlayan CEO hayatını kaybetti
Yarışmada fırtınalar estirdi, 74 yaşında fenomen oldu! Yarışmada fırtınalar estirdi, 74 yaşında fenomen oldu!

Anahtar Kelimeler:
Hindistan heyelan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Ünlü şefin hamburgeri fiyatıyla gündem oldu!

Ünlü şefin hamburgeri fiyatıyla gündem oldu!

Ünlü pizza zinciri 74 şubesini kapattı!

Ünlü pizza zinciri 74 şubesini kapattı!

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybetti

Paraşütle atlayan CEO hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.