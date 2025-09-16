Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yer: Isparta! Arabanın üstüne çıkıp dans etti... Valilik'ten açıklama geldi

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Isparta’daki Modifiye Araç Fuarı’nda bir kadının araç üzerinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Valilik, “gayri ahlaki” olarak nitelendirdiği görüntülerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, sosyal medyada gündem olan bir görüntü nedeniyle tartışma yarattı. Genç bir kadının araç üzerinde dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Isparta Valiliği konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, söz konusu görüntüleri “gayri ahlaki” olarak nitelendirerek adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yer: Isparta! Arabanın üstüne çıkıp dans etti... Valilik ten açıklama geldi 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yer: Isparta! Arabanın üstüne çıkıp dans etti... Valilik ten açıklama geldi 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 Eylül gizemi: Tarot kartları geleceğe ışık tutuyor mu?16 Eylül gizemi: Tarot kartları geleceğe ışık tutuyor mu?
19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı! 19 yaşındaki genç kız erkek arkadaşının önünde toplu tecavüze uğradı!

Anahtar Kelimeler:
Isparta modifiye fuar valilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.