İzmir'de çekildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olay iddialara göre İzmir'in Kadifekale semtinde meydana geldi.

ÇIRILÇIPLAK ŞEKİLDE EVİ BASTI

Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi çırılçıplak bir vaziyette kadın komşusunun evini bastı.

3 KADIN KURTULMAK İÇİN KENDİLERİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Şahsı evde gören 3 kadın kendilerini evin bir odasına kilitleyerek kurtulmaya çalıştı. Saldırgan kapının önünde beklerken, kadınlar çığlıklar içinde yardım istedi.

"ABİ LÜTFEN GİT YA"

O sırada bir kadının "Abi lütfen git ya" dediği duyuldu. Kadınlara aldırış etmeyen şahıs kapıyı kırmakla tehdit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs daha sonra odaya girerken, kadınlardan birini kapının camına doğru fırlattı. Şahsın olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, dört suç kaydığının oluğu ve akıl sağlığının yerine olmadığı öne sürüldü.

Ekipler tarafından yakalanan saldırgan daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.