İzmir'de çekildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olay iddialara göre İzmir'in Kadifekale semtinde meydana geldi.
Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi çırılçıplak bir vaziyette kadın komşusunun evini bastı.
Şahsı evde gören 3 kadın kendilerini evin bir odasına kilitleyerek kurtulmaya çalıştı. Saldırgan kapının önünde beklerken, kadınlar çığlıklar içinde yardım istedi.
O sırada bir kadının "Abi lütfen git ya" dediği duyuldu. Kadınlara aldırış etmeyen şahıs kapıyı kırmakla tehdit etti.
Şahıs daha sonra odaya girerken, kadınlardan birini kapının camına doğru fırlattı. Şahsın olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, dört suç kaydığının oluğu ve akıl sağlığının yerine olmadığı öne sürüldü.
Ekipler tarafından yakalanan saldırgan daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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